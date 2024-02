Marihuana je i dalje za Hrvate tabu, a na kraju će ispasti - pušioničari!

Ako primate naš tjedni newslleter, onda ste iz njega mogli saznati kako je prošlog tjedna najburnija tema na Bug.hr foruma bila rasprava potaknuta tekstom: Ekstrakt kanabisa izaziva smrt stanica raka kože. Naravno, malo je tu komentara bilo o raku kože i kako ga izliječiti, daleko više se raspravljalo općenito o kanabisu i odnosu naše državne politike prema toj tematici.

Jučer je Deutsche Welle objavio kako je Bundestag izglasao zakon koji će u Njemačkoj, između ostalog dozvoliti: "Uzgoj i posjedovanje određenih količina za osobnu potrošnju dozvolit će se odraslima od 1. travnja ove godine. Odraslim osobama starijima od 18 godina općenito se dozvoljava da u javnom prostoru posjeduju do 25 grama kanabisa za osobnu upotrebu. Također se dopuštaju i uzgoj tri biljke kanabisa te posjedovanje do 50 grama kanabisa za osobnu upotrebu...".

Još smo u listopadu 2022. pisali o ovoj njemačkoj zakonskoj inicijativi i pitali se - hoće li Hrvatska slijediti Njemačku, čije smo pravne propise usvojili za mnoga područja?

Tada smo naglasili kako je konoplja tradicijska biljka u našim krajevima, nekada se uzgajala ne velikim površinama i koristila za brojne industrijske potrebe. Istaknuli smo kako sve više zemalja u svijetu dozvoljava i tzv. rekreacijsko korištenje kanabisa, a one države koje su se prve na to odlučile polučile su i značajnu korist jer su postale poželjna destinacija za brojne turiste iz svog okruženja. Do sada smo u mnogim zakonodavnim stvarima slijedili primjer Njemačke, bit će zanimljivo pratiti hoće li naši, inače po ovom pitanju vrlo konzervativni, političari i u ovom slučaju vidjeti inspiraciju za promjenu dosadašnjeg stava (pitali smo se krajem 2022., a sada to možemo još jednom ponoviti)?

Na ovu temu je na našoj tehnološko-turističkoj konferenciji 3T - Tourism, Travel & Tech (sljedeća se održava 20. ožujka), još 2021. godine vizionarsko predavanje održala Mirela Holy, u javnosti poznata zagovornica dekriminalizacije kanabisa, s ciljem poticanja gospodarskog razvoja, osobito u turističkom sektoru.

Pogledajte video, snimljen na 3T Tourism, Travel & Tech konferenciji, sadrži puno edukativnih informacija: