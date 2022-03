S02 E02 Spanoptic: Zero Trust

Zero Trust? Da, na prvu to svakako može zvučati kao gotovo paranoičan i nepotrebno sumnjičav pristup, ali istina je daleko složenija i daleko manje cinična. To je stvar zdravog razuma. I nužnost u današnjoj IT industriji. Ako oprez može spasiti vaše radno mjesto, vaše poslovanje i vašu organizaciju, onda naprosto ne možete biti odveć oprezni. Nataša Fucijaš i Neven Zitek ovdje su kako bi razložili glavne koncepte iza filozofije “ne vjeruj nikome, uvijek provjeri”. Ovaj dvojac zna o čemu govori. Budući da je Nataša Spanova Identity, Access and Cyber Security direktorica, a Neven naš naš Head of Incident Response Management – možete im vjerovati na riječ.

Model sigurnosti “bez povjerenja“ poznat i kao arhitektura nultog povjerenja opisuje pristup dizajnu i implementaciji IT sustava. Glavni koncept koji stoji iza sigurnosnog modela s nultim povjerenjem je "nikad ne vjeruj, uvijek provjeravaj", što znači da se uređajima i korisnicima ne bi trebalo neopozivo vjerovati, čak i ako su povezani na dopuštenu mrežu kao što je korporativni LAN. Većina modernih korporativnih mreža sastoji se od mnogih međusobno povezanih zona, usluga u oblaku i infrastrukture, veza s udaljenim i mobilnim okruženjima te veza s nekonvencionalnim IT uređajima, kao što su IoT uređaji.

Slaven Mišak, Nataša Fucijaš i Neven Zitek

Razlog za nulto povjerenje je to što tradicionalni pristup – pouzdani uređaji unutar zamišljenog “korporativnog okruženja“ ili uređaji povezani putem VPN-a – nije relevantan u složenom okruženju korporativne mreže. Pristup nultog povjerenja zagovara međusobnu autentifikaciju, uključujući provjeru identiteta i integriteta uređaja bez obzira na lokaciju, te pružanje pristupa aplikacijama i uslugama na temelju pouzdanosti identiteta uređaja i zdravlja uređaja u kombinaciji s autentifikacijom korisnika. Pristup nultog povjerenja uz neprestanu provjeru korisnika i uređaja ide i korak dalje – pristup dozvoljava samo ukoliko je korisniku pristup neophodan za posao.

Rješenja za učinkovitu implementaciju modela nultog povjerenja je pregršt, no da biste zagrebli površinu te problematike, morat ćete pogledati cijelu epizodu.