Meta odustala od razvoja VR naglavnika koji će konkurirati Appleu

Govorilo se da će Meta 2027. godine predstaviti VR naglavnik kodnog naziva 'La Jolla' koji će konkurirati Appleovom Visionu Pro. No, zbog visoke cijene MicroOLED zaslona, to se ipak neće dogoditi

Još smo krajem srpnja pisali da Meta u sljedeće tri godine planira nekoliko velikih AR i VR predstavljanja. Tada se govorilo da će prvi na redu biti jeftiniji Quest 3S koji će izaći na tržište već ove jeseni, dok će 2027. stići VR naglavnik kodnog naziva „La Jolla“ dizajniran da konkurira Appleovom Visionu Pro.

No, prema najnovijem izvješću The Informationa, Meta je odustala od razvoja naglavnika koji bi trebao „zapapriti“ Appleu. Razlog za otkazivanje projekta navodno ima veze s činjenicom da bi naglavnik koristio MicroOLED zaslone, zbog čega bi im cijena bila viša od 1.000 eura, a to Meti nije odgovaralo.

O otkazivanju se oglasio i tehnički direktor Mete, Andrew Bosworth.

„U svakom trenutku imamo mnogo prototipova u razvoju, ali ih ne stavljamo sve u proizvodnju. S nekima idemo dalje, a s nekima ne. Ovakve se odluke događaju stalno, a priče temeljene na glasinama o jednoj pojedinačnoj odluci nikada neće dati pravu sliku“, rekao je Bosworth za The Information.

Usprkos otkazivanju ovoga projekta, Meta nije odustala od jeftinijeg Questa 3S te Questa 4 koji bi trebao stići na tržište 2026. godine.