Uz novu Ultru, predstavljen i Xiaomi Pad 6 te Band 8 pametna narukvica

Na ovotjednom Xiaomijevom predstavljanju, 13 Ultra svakako je bila u glavnom fokusu. No, kineska je tvrtka, među ostalom, predstavila i nasljednika svom popularnom tabletu, Xiaomi Pad 6, njegovu Pro inačicu te Band 8 pametnu narukvicu.

Xiaomi Pad 6 i Pad 6 Pro

Naime, za razliku od Pad 5 serije, novi Xiaomijevi tableti dolaze s mnogobrojnim poboljšanjima, kako u dizajnu, tako i u hardveru. Oba modela imaju 11-inčni IPS LCD zaslon rezolucije 1.800 x 2.880 i omjera slike 16:10. Obični Pad 6 dolazi s frekvencijom osvježavanja od 120 Hz, baš kao i njegov prethodnik, dok se Pad 6 Pro osvježava na frekvenciji od 144 Hz.

Xiaomi Pad 6 pogonjen je Snapdragonom 870 uparenim s do 8 GB RAM-a te 256 GB interne memorije, dok Pad 6 Pro dolazi s prošlogodišnjim Qualcommovim najjačim SoC-om, Snapdragonom 8+ Gen 1 te do 12 GB RAM-a i 512 GB memorije za pohranu. Oba tableta dolaze s MIUI Pad 14 sučeljem, temeljenim na Androidu 13.

Xiaomi Pad 6 ima bateriju kapaciteta 8.840 mAh s podrškom za 33-vatno punjenje, dok Pro inačica ima bateriju od 8.600 mAh, ali s mogućnošću 67-vatnog punjenja. Razlika se vidi i u sustavu kamera. Pro ima 50-megapikselni glavni, stražnji senzor te prednji od 20 MP s automatskim praćenjem korisnika tijekom videokonferencija, a Pad 6 ima slabiji 13-megapikselni stražnji senzor i prednji od 8 MP.

Oba tableta mogu se pohvaliti s Dolby Atmos sustavom od četiri zvučnika te činjenicom da dolaze u crnoj, plavoj i boji šampanjca. Očekuje se da će Xiaomi Pad 6 biti dostupan za kupnju na globalnom tržištu, dok će Pad 6 Pro biti rezerviran samo za Kinu. Točne informacije o dostupnosti i cijenama, bit će poznate u narednim mjesecima.

Xiaomi Band 8

Xiaomi Band 8 zadržava 1,62-inčni AMOLED zaslon s Always On opcijom, rezolucije 490 x 192 i frekvencije osvježavanja od 60 Hz. Deklarirana vršna svjetlina mu je nešto veća nego na prethodniku, 600 nita, što će se pokazati korisnim pri korištenju pametne narukvice u vanjskim uvjetima.

Korisnici mogu izabrati mnoštvo službenih remena, od onih kožnih i najlonskih, pa sve do metalnih koji pretvaraju Band 8 u modni dodatak. Xiaomi, također, nudi dodatak za privjesak, kao i kopču koja se može pričvrstiti na tenisice za naprednije praćenje sportskih aktivnosti.

Senzori za praćenje zdravlja i dalje su nepromijenjeni. Band 8 tako može pratiti otkucaje srce, razinu kisika u krvi, kvalitetu sna i razinu stresa. Uz to, izdržat će i uranjanje u vodu do 50 metara, a prema navodima Xiaomija, baterija kapaciteta 190 mAh trebala bi izdržati do 16 dana prosječnog korištenja i šest dana s uključenom Always On opcijom. Punjenje „do stotke“ traje sat vremena.

Xiaomi Band 8 trenutno je dostupan za kupnju u Kini, no dolazak na globalno tržište očekuje se u narednim mjesecima.