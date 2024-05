YouTube će ponuditi više od 75 besplatnih igara na webu i unutar mobilnih aplikacija

Tijekom proteklih su mjeseci odabrani korisnici YouTubea imali pristup nizu malenih besplatnih igara, a uskoro će ih dobiti svi. U izborniku "Explore", gdje se na ovom video servisu obično mogu naći "trending" sadržaji i preporuke samog servisa, po novome će se pojaviti i nova sekcija – "Playables".

Igranje bez pretplate

Tamo će se nalaziti za početak nešto više od 75 igara, a sve njih korisnici će moći zaigrati izravno unutar sučelja kroz koje inače pristupaju YouTubeu, kako na desktopu tako i unutar mobilnih aplikacija na iOS-u i Androidu. Ovaj potez sličan je onom Netflixovom otprije nekoliko godina, no u slučaju YouTubea za pristup igrama nije potrebno imati pretplatu, već se igrati mogu svi, potpuno besplatno.

Playables je novi, zabavni i interaktivni način uživanja u YouTubeu, poručuju iz te kompanije, naglašavajući da je fokus na "laganim i zabavnim" igrama, kao što su Angry Birds Showdown, Words of Wonders, Cut the Rope, Tomb of the Mask ili Trivia Crack. Iako jednostavne, igre omogućavaju i bilježenje napretka te praćenje najboljih rezultata.

U slučaju da ih još ne vidite u svojem sučelju YouTubea, preporučuje se strpljenje – svi će korisnici pristup sekciji Playables dobiti u narednim tjednima ili mjesecima.