Bacanje medicinskog biserja by Doc (#57) - Ljudi, majmuni, adrenalin i okusni pupoljci

Vaše dijete jede samo čips. Ili ne jede ništa (a debeo je k'o i otac mu).

Samo bi pileća prsa. Samo bi slaninu, onu sapunjaru, posve bijelu. Neće mlijeko. Hoće samo mlijeko...

Neobične prehrambene navike vašeg predškolskog (a i starijeg) djeteta ne trebaju vas živcirati: prolazna su faza. Hrana je roditeljima važan oblik kontakta sa djetetom, a i samopotvrđivanja sebe kao roditelja. Djeca stoga instinktivno i posve nesvjesno koriste hranu kao monetu kojom "trguju" u odvagivanju snaga u kućnim odnosima. To je najbolje vidljivo kada vaše dijete koje kod kuće ne želi vidjeti špinat (mahune, kelj, whatever), istu tu hranu proždire u ogromnim količinama kada ode kod prijatelja, čija mama btw to pripravlja deset puta lošije nego vi kod kuće.

Što učiniti?

Pa ništa. Proći će ga/ ju. Kao i sve drugo.

(edit: Eh, da... ako vi izvolijevate, probirljivi ste i izmotavate se s hranom, ne očekujte da će vam dijete biti drukčije od vas; djeca kao spužvice upijaju obrasce ponašanja odraslih oko sebe)