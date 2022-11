Volkswagen napravio uredsku stolicu koja 'juri' 20 kilometara na sat

Volkswagenova uredska stolica na struju dolazi s futurističkim dizajnom, dometom od 12 kilometara i brzinom do 20 kilometara na sat, LED svjetlima te sustavom pomoći u vožnji

Na YouTube kanalu Volkswagen Norveške osvanuo je zanimljiv videozapis koji prikazuje najnoviji uradak njemačkog proizvođača automobila. Riječ je, naime, o futurističkoj uredskoj stolici, koje se ne bi postidio ni sam Kapetan Kirk.

Stolica ima pet kotačića s motivom felgi, LED „farove“, sustav za pomoć u vožnji te svojevrsni infotainment. Uz sve to, stolica može „povući“ i do brzine od 20 kilometara na sat, a iz Volkswagena navode da sa svojom izmjenjivom baterijom prelazi oko 12 kilometara, što će, vjerujemo, biti i više nego dovoljno za sva „putovanja“ do uredske kuhinje i nazad.

Od ostalih luksuza, svakako još valja istaknuti rikverc kameru, grijano sjedalo, party svjetla, USB punjač i – kuku za vuču. Stolica, također, ima i praktični prtljažnik s pet litara prostora, što je sasvim dovoljno za staviti papire, dokumente, laptop ili neku grickalicu za baciti pod zub tijekom napornog radnog dana.

Volkswagen navodi da će stolica biti dostupna za probnu vožnju diljem Norveške u sljedećim mjesecima. Više informacija, kao i prikaz procesa izrade stolice, dostupno je u videozapisu kojeg prilažemo u nastavku.