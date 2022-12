Rusija zabranjuje LGBT propagandu i u videoigrama

Predsjednik Rusije Vladimir Putin, ovoga je tjedna proširio zakon iz 2013. godine koji zabranjuje propagiranje „netradicionalnih seksualnih odnosa“ maloljetnicima. Prema novome, ruski zakon sada zabranjuje LGBT propagandu na TV-u, filmovima, u knjigama te u videoigrama, svim stanovnicima Rusije, čak i onim punoljetnima.

Pojedinci koji prekrše zakon, dobit će kaznu do 400.000 rubalja (oko 6.000 eura), dok tvrtke mogu dobiti kazne i do pet milijuna rubalja (oko 75.000 eura). Predloženo je i da se kršenje zakona proglasi kaznenim djelom, no to je zasad odbijeno, piše PC Gamer.

Kako prenosi ruski portal Gazeta, tamošnja političarka Yana Lantratova još je sredinom studenog objavila popis videoigara koje, prema njenom mišljenju, promoviraju LGBT sadržaj, navodeći da se putem njih netradicionalne vrijednosti pokušavaju prikazati kao nešto privlačno.

Na listi su se našli brojni nastavci popularnog serijala videoigara Assassins Creed, kao i Borderlands, dva nastavka Dragon Agea, Life is Strange, The Last of Us 1 i 2, Fallout, Apex Legends, RimWorld i Overwatch. Lantratova se posebno požalila i na The Sims, koji je, kako kaže, omiljena igra mnogih ruskih djevojaka.

„Igrač u The Simsu mora osnovati obitelj te ima poprilično širok izbor partnera. Također ima mogućnost poljubiti istospolnu 'prijateljicu' ili 'prijatelja', pozvati ih na spoj, voditi ljubav, pa čak i osnovati obitelj s njima te imati djecu. Ovakvo se ponašanje djetetu kroz igru pokazuje kao norma te mu se daje prilika da isproba alternativni scenarij obiteljskih odnosa“, objašnjava Lantratova.