Njemačka krim policija identificirala jednog od najzloglasnijih cyber kriminalaca današnjice

Nakon što je nedavno ponovno provedena velika racija u sklopu međunarodne akcije Endgame, pa u njoj ugašena velika mreža koja je služila kriminalcima za pokretanje kibernetičkih napada, nastavlja se udar na istu ekipu. Do sada se znalo tek da iza zloglasnih ransomware i ostalih hakerskih kampanja (Trickbot, Bazarloader, SystemBC, IcedID, Ryuk, Conti, Diavol…) stoji velika i dobro organizirana skupina, no ona je i dalje izvan dosega zapadnim policijama. Sve do ovoga tjedna govorilo se o tome da je određeni broj osoba stavljen na tjeralice te da se za njima, kao vođama operacije, traga.

Voditelj niza hakerskih skupina

Sada je pak njemačka savezna kriminalistička policija (Bundeskriminalamt, BKA) javno objavila tjeralicu i identitet osobe za koju osnovano sumnja da je glavni vođa cijele te velike dugogodišnje operacije. On je, prema informacijama objavljenima na njihovim stranicama, 36-godišnji ruski državljanin Vitalij Nikolajevič Kovalev. Za njime se traga ne samo u Njemačkoj nego i na međunarodnoj razini, posredstvom Europola.

O Kovalevu se javno ne zna mnogo. Poznato je da se služio različitim nadimcima ("Bentley", "Bergen", "Alex Konor", "Ben" i "Stern"), da je vrlo vjerojatno bio središnja osoba u operacijama TrickBota, kao i glavni odgovorni za širenje zloglasnih zloćudnih programa u sklopu skupina Ryuk i Conti. Nakon gašenja potonje, na scenu je stupio još niz hakerskih skupina, koje su osnovali njezini raniji članovi. Svijet je tako upoznao hakere skupina Royal, Black Basta, BlackCat, AvosLocker, Karakurt, LockBit, Silent Ransom, DagonLocker, ZEON… a na čelu svih njihovih prethodnika bio je upravo Kovalev.

Vitalij Nikolajevič Kovalev BKA

Prema istrazi BKA, u svoje se vrijeme skupina Trickbot sastojala od preko 100 članova. Osnovana je 2016. godine, a kroz svoje je ilegalne aktivnosti zaradila svotu iskazanu troznamenkastim brojem u milijunima eura. Žrtve su im bile bolnice, javne ustanove, tvrtke, tijela vlasti te privatne osobe. Njemački istražitelji nemaju informaciju o tome gdje se Kovalev nalazi, pa od javnosti traže bilo kakvu korisnu informaciju. Sumnja se da je nastanjen u Rusiji.