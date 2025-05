Komarci dr. Frankensteina: genetički zamah krilima protiv Zike, denge i žute groznice

Hoću li postati mutant ako me ubode GMO komarac?

Ne. Kao prvo – mužjaci komaraca (pa tako i GMO mužjaci) ne grizu. To jest, ne bodu. To jest, ne piju nikome krv. Nikada. Nemaju potrebu za krvlju jer ne trebaju bjelančevine za proizvodnju jaja. A sve i da grizu (a ne grizu, ponavljam!) – genetski modificirani komarci ne prenose ništa osim svojih gena na potomstvo, i to putem parenja. Vaša DNK ostaje netaknuta.

Može li se GMO gen prenijeti na ljude, pse ili rajčicu?

Ne. Gen se prenosi isključivo putem razmnožavanja unutar iste vrste – dakle samo s komarca na komarca. Nema šanse da vaš pas, dijete ili balkonski povrtnjak postanu mutanti. Čak i ako pojedu cijelo jato komaraca.

Može li to poremetiti ekosustav?

Svaka intervencija u prirodi nosi rizik. No Aedes aegypti je invazivna vrsta, uvezen iz Afrike, koja nije nužna za lokalne prehrambene lance Sjeverne i Južne Amerike. Uklanjanje ove vrste neće za sobom ostaviti gladne ptice ni depresivne žabe.

Može li se nešto poći po zlu?

Teoretski – uvijek može. Ali genetski sustav ovih komaraca nije dizajniran za dugoročno širenje bez nadzora. Ispitivanja su višestruko regulirana, a GMO linija (OX5034) ne opstaje duže od nekoliko generacija ako se stalno ne nadopunjuje iz laboratorija.

Ako već moramo imati komarce – neka barem rade za znanost, a ne protiv nas. I neka ne grizu.