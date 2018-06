„Od labosa do tržišta“ – susreti industrije i Instituta Ruđer Bošković

Na Institutu Ruđer Bošković (IRB) u srijedu započinju susreti vodeće hrvatske znanstveno – istraživačke institucije s predstavnicima različitih industrija s ciljem jačanja suradnje i još uspješnijeg transfera tehnologije u gospodarstvo.

Događanje pod nazivom „Od labosa do tržišta“ održavat će se od 6. do 8., te od 13. do 15. lipnja, a tijekom trajanja događanja IRB će ugostiti predstavnike prehrambeno – prerađivačke, farmaceutske, kemijske, ICT, industrije zaštite okoliša te industrije u području sigurnosti.

Transfer znanja i tehnologija te suradnja s gospodarstvom predstavlja jednu od ključnih misija IRB-a koji je tijekom dugogodišnjeg djelovanja stvorio snažna partnerstva s istaknutim hrvatskim tvrtkama, pridonoseći razvoju mnogih proizvoda i usluga svojim specifičnim znanstveno - istraživačkim znanjima i iskustvom. Snažnijim povezivanjem s gospodarstvom, nastoji se dodatno unaprijediti postojeće i omogućiti buduće suradnje s poslovnim partnerima, a posebna pažnja pridodaje se i širenju suradnje na inovativne male i srednje velike tvrtke u Hrvatskoj, ali i drugim zemljama, kako bi zajednički odgovorili na nove društvene i gospodarske izazove.

“Zahvaljujući velikom iskustvu IRB-a u provedbi temeljnih i primijenjenih istraživanja u području naprednih materijala, nanotehnologije, biotehnologije, energije i obnovljivih izvora, zaštite okoliša, ICT-ja i fotonike, Institut je uspostavio suradnju s nekim od vodećih tvrtki u Hrvatskoj poput Atlantic grupe, Plive, Belupa, Podravke i mnogih drugih. Događanja poput susreta s industrijom idealna su prilika za povezivanje vrhunske znanosti, stručnosti i bogatog iskustva naših znanstvenika s uspješnim gospodarstvenicima kako bismo istražili mogućnosti suradnje te u budućnosti zajednički radili na razvoju novih i inovativnih proizvoda, tehnologija i usluga, a na taj način, Institut daje i snažan doprinos cjelokupnom gospodarskom razvoju Hrvatske”, izjavila je Marijana Klasnić Kožar, voditeljica Odjela za projekte i transfer znanja Instituta Ruđer Bošković.