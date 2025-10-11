Revolucionarna teorija o gradnji piramida: arhitektura ukazuje na primjenu hidraulike

Studija Džozerove piramide u Saqqari ukazuje na postojanje naprednog hidrauličkog sustava za podizanje kamenih blokova iz unutrašnjosti građevine, mijenjajući time dosadašnje shvaćanje drevne tehnologije

Sandro Vrbanus subota, 11. listopada 2025. u 13:37
📷 Charles J. Sharp / Wikimedia
Charles J. Sharp / Wikimedia

Hidraulična mehanika mogla je biti pokretačka snaga iza izgradnje drevnih egipatskih piramida, navodi se u nedavno objavljenom znanstvenom radu skupine francuskih znanstvenika, koji još čeka recenziju. Ovi znanstvenici zaključili su da Džozerova stepenasta piramida u nekropoli Sakari, za koju se vjeruje da je najstarija od monumentalnih piramida i sagrađena prije otprilike 4.500 godina, nudi izvanredan primjer ranog hidrauličkog inženjerstva. Prema njihovoj hipotezi, mehanizam pokretan snagom vode mogao je manevrirati golemim kamenim blokovima od temelja piramide prema vrhu.

Hidraulička infrastruktura

Istraživački tim tvrdi da je unutarnja arhitektura Stepenaste piramide u skladu s hidrauličkim mehanizmom za podizanje tereta, što dosad nikada nije zabilježeno na tom mjestu niti u tom povijesnom razdoblju. Podižući kamenje iz unutrašnjosti piramide na način koji autori nazivaju "vulkanskim", pritisak vode iz hidrauličkog sustava mogao je pogurati blokove na njihovo mjesto. Ako se ova teorija pokaže točnom, to bi značilo da su Egipćani imali napredno razumijevanje hidraulike znatno ranije nego što se to dosad vjerovalo.

Tim vjeruje da, na temelju mapiranja obližnjih slivova, jedna od masivnih i do sada neobjašnjenih građevina u Sakari, poznata kao Gisr el-Mudir, ima karakteristike brane čija je svrha bila zadržavanje sedimenta i vode. Navode da topografija iza brane upućuje na moguće postojanje privremenog jezera zapadno od Džozerovog kompleksa, pri čemu je voda tekla oko njega u strukturi nalik opkopu.

📷 Wikimedia Commons
Wikimedia Commons

Kako je pritok Nila napajao to područje, brana je mogla stvoriti privremeno jezero koje je potencijalno povezivalo rijeku s lokacijom proučavane piramide. To je, prema teoriji iz ovog rada, pomagalo u transportu materijala i služilo za hidrauličke potrebe gradilišta.

Sustav za pročišćavanje vode

U jednom dijelu opkopa tim je pronašao i monumentalnu linearnu strukturu uklesanu u stijenu, koja se sastoji od niza dubokih odjeljaka. Ona objedinjuje tehničke zahtjeve postrojenja za obradu vode, s dizajnom koji se i danas često viđa u modernim postrojenjima, uključujući bazen za taloženje, retencijski bazen i sustav za pročišćavanje.

"Zajedno, Gisr el-Mudir i unutarnji južni dio Suhog opkopa funkcioniraju kao jedinstveni hidraulički sustav koji poboljšava kvalitetu vode i regulira protok za praktične svrhe i ljudske potrebe", pišu autori. Tim zaključuje da je količina vode dostupna na tom području bila dovoljna da zadovolji potrebe projekta izgradnje piramide. Ovo istraživanje, pokažu li se zaključci točnima, moglo bi otvoriti novo područje istraživanja drevne hidrauličke tehnologije korištene pri izgradnji piramida.

U nastavku donosimo skice moguće sheme opisanih hidrauličnih sustava, za koje su ovi znanstvenici sada pronašli prve konkretne dokaze.



