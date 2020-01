Znanstvenici prvi puta snimili stvaranje i raskidanje kemijske veze među atomima

Kemijske veze među atomima i njihovo spajanje u molekule osnova je nastanka gotovo svega u svemiru. Iako za njihovo postojanje znamo već gotovo cijelo stoljeće, a ponašanja atoma možemo ispitati do u detalje, do sada proces spajanja atoma nije bio izravno snimljen. No, napretkom elektronskih mikroskopa i nanotehnologije i to se promijenilo.

Shematski prikaz atoma renija unutar ugljikove nanocijevi

Znanstvenici sa sveučilišta Nottingham objavili su priloženi video zapis na kojem se, u trajanju od 18 sekundi, vide pojedinačni atomi kako se dva puta spajaju i razdvajaju. Riječ je o atomima rijetkog teškog metala renija zarobljenima unutar ugljikove nanocjevčice čija je stijenka debljine tek jednog atoma. Cilindar u kojem su se atomi nalazili promjera je oko 2 nanometra.

Osim snimke, dakako, objavljen je i znanstveni rad o snimanju stvaranja metalnih veza među atomima.

Snimka je nastala uz pomoć transmisijskog elektronskog mikroskopa (TEM). U tom se uređaju umjesto fotona koristi snop elektrona koji se propušta kroz preparat, u ovom slučaju ugljikove nanocjevčice koje su poslužile kao testna cijev za "zarobljene" promatrane atome.