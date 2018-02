Danas Apple ulazi na tržište pametnih zvučnika. Otkrivamo glavne prednosti i mane HomePoda

O Appleovom HomePodu smo već pisali na našim stranicama. Zadnja vijest odnosila se na odobrenje američkog FCC-a što je bila u neku ruku i svojevrsna potvrda kako će se dotični uređaj uskoro naći i u prodaji. I stvarno, Apple je za danas, petak 9. veljače, najavio početak prodaje svog prvog pametnog zvučnika.

Onako na prvu, većina će HomePod doživjeti kao skuplju alternativu za Amazonov Echo ili Googleov Home. No, HomePod iako je u nekim područjima lošiji u odnosu na spomenuti dvojac, u svojoj glavnoj namjeni je daleko više od toga. Čak bi se usudili napisati kako je prema do sada poznatim mogućnostima i superiorniji od konkurencije u ulozi - zvučnika.

HomePod kao i svaki moderan zvučnik podržava komunikaciju s korisnikom putem glasa. U tu namjenu Apple je zaposlio svoju virtualnu pomoćnicu Siri koja se i ne snalazi baš najbolje u pitanjima vezano uz lokalne vijesti, rezultate lokalnih sportskih timova i sl., ali će vas bez problema informirati o vremenskoj prognozi, globalnim vijestima i sličnim sadržajima.

Ali Apple i nije HomePod zamislio kao vaše centralno mjesto za dobivanje informacija iz svijeta, već kao centralno mjesto za glazbu i tu je sve super, ako je interes slušatelja glazbe usko povezan uz Apple Music. HomePod naime nema podršku za ostale glazbene servise, pa to treba imati na umu prije nego što izdvojite 349 USD za njega.

Pod pretpostavkom da ste korisnik Appleovih uređaja – iPhonea, iPada ili iPoda, HomePod će vam komogućiti znatno bolji doživljaj slušanja glazbe. U tome će mu pomoći A8 čip, sedam visokotonaca (postavljenih u krug), jedan veliki woofer (iznad visokotonaca) i sedam mikrofona.

Mikrofoni će se pobrinuti za shvaćanje gdje se zvučnik nalazi unutar prostorije (uza zid, na sredini…) i ovisno o tome prilagoditi zvuk. U slučaju da mikrofoni otkriju kako je HomePod postavljen uza zid, vokale će preusmjeriti prema sobi, dok će ambijentalne vokale i instrumentale odbiti od zid te ih potom također usmjeriti prema sobi.

Zahvaljujući tome iskustvo slušanja bit će isto bez obzira na slušateljev položaj unutar te sobe. Dodatno, jedan od mikrofona služi za eliminaciju neželjenih zvukova koji nastaju prilikom odbijanja o različite površine pa u konačnici nema distorzije zvuka. U slučaju da HomePod premjestite na drugo mjesto, unutar 10 sekundi rekalibrirat će se i ponovno će biti „svjestan“ svoje okoline i ponovno će pružati najbolji mogući zvuk. Kasnije tokom godine Apple će pustiti i softversku nadogradnju koja će omogućiti uparivanje dva HomePoda kako bi se osigurao pravi stereo zvuk.

Kasnije, tokom godine, Apple će dodati i podršku za uparivanje dva HomePoda

Iako se Siri ne snalazi baš najbolje po pitanju neglazbenog sadržaja, u glazbenom je na svom terenu. Siri će bez problema za vrijeme reprodukcije nekog glazbenog naslova odgovoriti na detaljna pitanja vezano uz njega, pa čak i na pitanje tko svira neki instrument. Siri možete narediti i da vam pusti glazbu određenog žanra, ili da trenutnu pjesmu doda na vašu playlistu. Time će Siri naučiti kakav vam je glazbeni ukus i njemu prilagoditi budući sadržaj. Budući da HomePod mogu koristiti svi ukućani, Apple je dodao mogućnost isključivanja opcije praćenja reproducirane glazbe kako se na vašoj playlisti ne bi našla neka koja se sviđa vašim ukućanima, ali ne i nužno vama.

Upravljanje HomePodom zamišljeno je putem glasa, no moguće je i klasično ručno upravljanje. Jednim kratkim dodirom na gornju površnu zvučnika pokreće se i privremeno zaustavlja reprodukcija (play/pause). Kratkim dvostrukim ili trostrukim dodirom prebacuje se između naslova, a dužim zadržavanjem prsta se pokreće Siri. Tapkanjem po oznakama „+“ i „-„ pojačava se i stišava jačina zvuka.

HomePod može poslužili i za obavljanje telefonskih poziva, za čitanje pristiglih poruka, ali i za slanje novih putem podržanih aplikacija (WhatsApp i Viber su također podržani) putem glasa. No, za sada pozivi se ne mogu uspostavljati već samo preusmjeriti s iPhonea na HomePod. Ako se unutar vašeg kućanstva nalaze uređaji koji podržavaju Apple HomeKit, onda HomePod i Siri možete iskoristiti i za upravljanje takvim uređajima – za upravljanje rasvjetom, klima uređajima kao i za postavljanje profila čijim se aktiviranjem automatski pokreće ili zaustavlja veći broj uređaja – na primjer, možete kreirati profil Dobro jutro čijim ćete aktiviranjem, automatski pustiti omiljenu glazbu za razbuđivanjem razgrnuti zastore na prozorima, uključiti aparat za kavu i sl. Naravno, uz uvjet da spomenuti uređaji podržavaju HomeKit.

Što se tehnikalija tiče HomePod je presvučen spužvastom mrežastom tkaninom za koju Apple posebno ističe da je osmišljena od strane njihovog tima „za mekane materijale“. Visina uređaja je 172 milimetara, širina 142 milimetara, a težina 2,5 kilograma. Sama težina uređaja sugerira kako je namijenjen stacionarnim, zatvorenim prostorima.

Stiže u dvije boje – Space Gray i White. Svaki od sedam visokotonaca je opremljen s vlastitim pojačalom. Od podržanih servisa uz glavni Apple Music tu su još i iTunes Music, iCloud Music Library, Beats 1 Live Radio, Podcast te AirPlay pomoću kojega možete preusmjeriti zvuk s drugih izvora (iPhone, iPad, iPod, Apple TV, Mac, iMac) na HomePod.

HomePod u društvu "konkurenata"

Od podržanih audio formata Apple navodi HE-AAC (V1), AAC (do 320 Kbps), zaštićeni AAC (s iTunesa), MP3 (do 320 Kbps), MP3 VBR, Apple Lossless, AIFF, WAV i FLAC. Za komunikaciju s uređajima koriste se Wi-Fi (802.11 ac MIMO) i Bluetooth (5.0) tehnologije. Iz službene dokumentacije vidljivo je kako HomePod podnosi visine do 3.000 metara.

Za kraj navedimo i koje je preduvjete potrebno osigurati prije kupnje. Korisnik koji namjerava koristiti HomePod u svom kućanstvu, radnom mjestu i sl. mora posjedovati minimalno iPhone 5s (ili noviji), iPad 2 mini (ili noviji), iPod touch pete generacije ili bilo koji drugi Appleov mobilni uređaj na kojeg je moguće instalirati iOS 11.2.5 ili noviji. Dakako za puno iskustvo korištenja potrebna je i pretplata na Apple Music.