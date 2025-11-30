Koliko hobistički 3D ispis ima ikakvog smisla?

Kao netko tko se hobistički i u kućnim uvjetima bavi 3D ispisom skoro 10 godina ovdje potpisani skupio je dovoljno iskustva da izloži svoje skromno mišljenje o korisnosti za one koji bi "printali po kućama“. Pogledom na bezbrojne kilograme filamenta koji sam potrošio i možda deset (ili manje) upotrebljivih predmeta koje sam od svega toga dobio, rekao bih da je iznos škarta i beskorisnoga u odnosu na upotrebljivo i korisno u ovom hobiju negdje oko 99,99%