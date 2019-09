Acer H6535i - projektor za kućno kino sa slikom do 300 inča

Acer je predstavio novi DLP LED projektor za kućne korisnike – H6535i. Proizvođač ga na svojim stranicama opisuje kao projektor za kućna kina. Naime, riječ kino sasvim dobro opisuje njegove mogućnosti – projicira sliku do veličine 300 inča, odnosno do dijagonale 762 centimetara.

Razlučivost projektora je 1.920 x 1.080 točaka, omjer slike 16:9, a podržan je i omjer 4:3. proizvođač navodi kontrast od 20.000:1 te osvjetljenje od 3.500 ANSI lumena. Projektor podržava do 1,07 milijardi boja. Acerov H6535i projektor opremljen je UHP lampom (210W) koja ovisno o načinu rada ima životni vijek između 5.000 sati (Normal Mode) i 15.000 sati (ExtremeEco Mode). Srednji životni vijek lampe, od 10.000 sati, moguće je postići aktivacijom opcije Economy Mode.

Ok konektora H6535i ima dva HDMI i USB konektora, te po jedan RJ-45, D-Sub (In), D-Sub (Out), te po jedan Audio i Line In/Out konektore. Projektor ima i jedan (mono) zvučnik od 2W. Uz priključenje donglea podržava i prikazivanje sadržaja s pametnih telefona i računala putem bežične mreže.

Od tehnologija podržane su Miracast, DynamicBlack, ColorBoost 3D, ColorSafe II i Acer BlueLightShield. Potonja smanjuje emitiranje plave svjetlosti za do 30%. Detaljne specifikacije nalaze se na službenim stranicama. Cijena na američkom tržištu je 699,99 USD.