Acer Vero B247Y je pristupačni poslovni IPS monitor sa 120 Hz i Adaptive Sync podrškom

Ova poslovna linija monitora skriva iznenađenje u višoj stopi osvježavanja panela i uz to podržava Adaptive Sync, pa može poslužiti kao solidni gaming model. Acer Vero stiže s IPS ekranom koji pokriva 99% sRGB spektra

SPECIFIKACIJE – Acer Vero B247Y Ekran 24'' (1920 x 1080) / 120 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS / Edge LED Kontrast/Svjetlina 1500:1/ 250 cd/m2 Vrijeme odziva 4 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA

3,5 mm audio

Proizvođači monitora nastoje prema osnovnoj namjeni izgraditi uređaj. Kod Acer Vero B247Y ta se poslovna namjena očituje u minimalističkom dizajnu, a u području performansi i mogućnosti prikaza monitor je iskočio iz tračnica i ponudio višu stopu osvježavanja panela i podršku za Adaptive Sync čime se pretvara u pristojni gaming model. Oprema monitora je u skladu s cijenom od 189 eura na našem tržištu, no precizan prikaz boja i visok refresh rate izdvajaju ga od poslovne konkurencije.

Acer Vero B247Y dolazi u crnoj boji, ima konzervativan dizajn i naprednu ergonomiju koja uključuje i pivot način

Baza ovog poslovnjaka je pravokutna i napravljena od mat crne plastike na kojoj se izdvaja Acer logo i jedva primjetna tekstura. Acer logo nalazi se i straga na plastičnom kućištu gdje je jedini dizajnerski dodatak otvor za pasivno hlađenje ekrana u obliku špica. Crni stalak lako se povezuje s monitorom i omogućuje širok raspon ergonomskih podešenja. Monitor možete podešavati po visini, zakretati, namještati nagib od 5 do 25 stupnjeva i postaviti ga u pivot način. S prednje strane vidimo utjecaj prevladavajuće filozofije dizajna modernih monitora s tankim rubom oko tri strane panela i nešto debljom donjom stranom.

Acer Vero B247Y dolazi s IPS panelom rezolucije 1920 x 1080 piksela nudeći gustoću piksela od oko 92 PPI što je usporedivo s 27'' 1440p monitorima. Ovaj model ističe se nešto višim kontrastom od uobičajenog za IPS modele, a tu je i solidna svjetlina od 250 cd/m2. Ovo su specifikacije tipične za uredske monitore, no uz to ovaj model pokriva 100% sRGB spektra i dolazi s tvornički precizno podešenim bojama, pa može poslužiti i za više od samo Office aplikacija.

Ovaj Acerov uredski monitor ima IPS panel, Full HD rezoluciju i 120 Hz

Još jedan vrijedan dodatak je viša stopa osvježavanja panela od 120 Hz te podrška za Adaptive Sync, pa će PC igrači moći igrati igre bez trganja slike do 120 FPS-a. Da bi se to ostvario, morat će povezati računalo putem DisplayPort 1.2 konektora. Iako to nije izgledni scenarij, ako planirate povezati nove generacije konzola, moći ćete dobiti 75 Hz preko HDMI 1.4 konektora. Osim HDMI i DisplayPort sučelja, ovaj monitor dolazi s arhaičnim VGA te s 3,5 mm audio konektorom. Acer Vero B247Y osim utora za slušalice dolazi i sa stereo zvučnicima koji imaju snagu od po 2 W.

Joystick za upravljanje OSD izbornikom nalazi se straga na desnoj strani, a među brojnim postavkama , zanimljivo je na poslovnom modelu vidjeti Over Drive, Adaptive Sync i brojač FPS-ova. Ukupno se radi o konzervativno dizajniranom poslovnom modelu, koji zahvaljujući kvalitetnom prikazu i višem refresh rateu značajno proširuje moguće scenarije korištenja.