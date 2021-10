Acer predstavio mnoštvo novih proizvoda, čak i stol za gamere

Next@Acer konferencija i ove je godine, u sad već poznatom online izdanju, donijela sa sobom brojne tvrtkine novitete, od prijenosnih i desktop računala, sve do miševa, projektora i stola namijenjenog igračima, a mi smo odlučili izdvojiti njih nekoliko.

Acer Chromebook Enterprise Spin 514

Acerov Chromebook Enterprise Spin 514 konvertibilno je prijenosno računalo kojeg krasi 14-inčni Full HD IPS zaslon s uskim bridovima. Pogoni ga 11. generacija Intel Core i7 procesora, a za videokonferencije tu je FHD MIPI web kamera, dvostruki zvučnici i mikrofoni te DTS Audio tehnologija.

Foto: Acer

Iz Acera ističu i robusnost ovog uređaja navodeći da se može pohvaliti i MIL-STD 810H certifikatom. Osim toga, tu su i dva USB-C priključka, touchpad ojačan Corning Gorilla Glassom, tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem i Intelov Wi-Fi 6.

Chromebook Enterprise Spin 514 bit će dostupan na europskom tržištu već u studenom i to po cijeni od 1.049 eura.

Foto: Acer

ConceptD 7 SpatialLabs Edition

Acer je u svoju seriju prijenosnih računala za profesionalce dodao ConceptD 7 SpatialLabs Edition, kojeg pogoni 11. generacije Intel Core i7 procesora uz brojne opcije GPU-ova, među kojima se posebno ističe Nvidia GeForce RTX 3080, a sve se to može upariti s do 64 GB DDR4 RAM-a i do 2 TB SSD pohrane.

Foto: Acer

Osim toga, tu je i UHD 4K zaslon s PANTONE potvrdom, iznad kojeg se nalazi niz stereo kamera koje prate položaje i kretnje očiju te glave u svrhu prikazivanja slike u stereoskopskom 3D-u. Acer također ističe da računalo dolazi i s paketom AI tehnologija, koje među ostalom omogućuju korisnicima da standardni 2D sadržaj pretvore u 3D.

ConceptD 7 SpatialLabs Edition bit će dostupan na europskom tržištu u prosincu, a zainteresirani će kupci za njega trebati izdvojiti čak 3.599 eura.

Foto: Acer

Predator Gaming Desk

Osvježena je i tvrtkina Predator linija proizvoda, pa se uz Predator Orion 7000 igraće stolno računalo i dva igraća projektora, našao i jedan stol koji će se zasigurno svidjeti onima koji najviše vremena provode uz njihove omiljene videoigre.

Foto: Acer

Naime, riječ je o 55-inčnom stolu koji se može pohvaliti čeličnom strukturom u obliku slova T, površinom od ugljičnih vlakana na kojoj je podloga za miš veličine 140 x 60 x 0,2 m, stalkom i kukicom za slušalice, dvostrukim otvorom za kablove i držačem za šalice.

Acer tvrdi da stol može izdržati do 120 kilograma te ističu da na europsko tržište stiže u prosincu po cijeni od 229 eura.

Foto: Acer

Još mnoštvo proizvoda predstavljenih na Acerovoj ovogodišnjoj konferenciji možete pogledati na tvrtkinoj službenoj stranici.