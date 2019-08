AMD u San Franciscu lansirao najbrže serverske procesore na svijetu

Na krilima uspješnog lansiranja treće generacije procesora Ryzen, AMD je danas u San Franciscu lansirao i serverske procesore EPYC koji su temeljeni na jednakoj generaciji tehnologije. Drugim riječima, temeljeni su na kombiniranju 7-nanometarskog proizvodnog procesa TSMC-a te nove arhitekte Zen 2 na razini računskih jezgri te najnovije tehnologije izgradnje procesora putem povezivanja chipleta korištenjem ultra-brzog sučelja Infinity Fabric. U slučaju EPYC-a AMD koristi znatno moćnu verziju IO chipleta koja u sebi integrira osam-kanalni memorijski kontroler s podrškom za 3.200-megahercne DDR4 module 128-kanalni PCIe 4.0 kontroler.

Osim povećavanja performansi na razini svake jezgre od 15% ako se gleda isti takt, novi procesori donose i dvostruko više performanse u cjelobrojnim izračunima na račun nativne implementacije AVX2 instrukcija.

Performanse su dodatno optimizirane boljom internom topologijom procesora. Stari EPYC-i su u slučaju 32-jezgrenih procesora (tada najjačih mogućih) funkcionirali u 2S serverima (dakle s dva ovakva procesora) unutar osam NUMA domena i s ukupno tri NUMA latencije zavisno o lokaciji jezgri koje jedna drugoj moraju zaviriti u cache. Zahvaljujući implementaciji izdvojenog IO chipleta s kojim sad komuniciraju sve jezgre u procesoru, novi EPYC 2S serveri čak i najjačoj konfiguraciji s ukupno 128 jezgara imaju svega dvije NUMA domene i dvije NUMA latencije – ako je pristup unutar jednog socketa ili između socketa.

AMD je uvelike unaprijedio i hardversku enkripciju radne memorije za virtualne mašine, značajku koja je predstavljena s prvim EPYC-ima i koju Intel još uvijek ne nudi u produkcijskom smislu. Integrirani sigurnosni procesor temeljen na ARM arhitekturi u prvim je EPYC-ima nudio do 15 enkripcijskih ključeva što je ujedno značilo i mogućnost izvršavanja do 15 kriptiranih VM-ova na serveru. Nova generacija nudi do 509 ključeva, toliko da je sada ograničavajući faktor zapravo broj jezgri samog servera jer nema smisla pokretati više od jednog VM-a po logičkoj jezgri sistema domaćina.

Nova generacija EPYC-a, razvijana po kodnim imenom Rome, stiže u cijelom nizu konfiguracija – od modela sa svega osam jezgri, do najmoćnijeg EPYC-a 7742 koji nudi čak 64 fizičke jezgre koje su implementirane preko osam 8-jezgrenih chipleta koji su spojeni na zajednički IO chiplet izrađen 14-nanometarskim procesom. Upravo taj je taj najjači EPYC procesor druge generacije AMD iskoristio za demonstraciju moći nad Intelovom trenutnom ponudom u obliku Cascade Lake Xeona. U odnosu na najmoćniji Intelov serverski procesor, Xeon Platinum 8280L, EPYC 7742 nudi 97% više cjelobrojne performanse (mjereno SPECrate Integer 2017), 88% više performanse u operacijama s pomičnim zarezom (SPECrate Float 2017) te 84% više performanse u radu s Java kodom prema industrijskom testu SPECjbb2015 MultiJVM.

Općenito, novi EPYC-i u svim tržišnim segmentima nude više performanse od aktualnih Intelovih procesora te 25 do 50 posto niži TCO odnosno Total Cost of Ownership. To su prepoznali i brojni AMD-ovi partneri, pa će na Rome EPYC-ima biti dvostruko više platformi u odnosu na prvu generaciju ovih serverskih procesora.

Kao i u slučaju Ryzena, zadržana je kompatibilnost sa starijom infrastrukturom, iako naravno stiži i posve novi serveri, dizajnirani u skladu s mogućnostima najnovijih EPYC-a. HPE i Lenovo već nude servere za narudžbu (HPE – ProLiant DL325, ProLiant DL385 i Apollo 35; Lenovo – SR635 i SR655), dočim će Dellovi stići na jesen. Naravno, tu su i manji partneri poput SuperMicra, Tyana, Asusa, Gigabytea i drugih.

Kao što smo spomenuli u uvodu, AMD trenutno nudi najbrži serverski x86 procesor na svijetu, a svoju prednost nad Intelom demonstrira s preko 80 prvih mjesta u različitim industrijskim testovima i kategorijama. Zanimljivo je da testiranja odnosno rezultate nije kvalificirao AMD već AMD-ovi partneri. HP-ovi sustavi su primjerice odgovorni za 37 od tih osvojenih prvih mjesta.

Ukratko, nova generacija procesora EPYC ne samo da je brža od aktualne Intelove ponude, u nekim slučajevima i do dva puta, već istovremeno nudi i niže cijene (pogotovo u slučaju najjačih procesora gdje je AMD upola jeftiniji), naprednije mogućnosti te konzistentnost specifikacija i mogućnosti unutar kompletne ponude procesora, čime se Intel nije u stanju pohvaliti.

S novom generacijom AMD-ovih procesora, tehnologijom i ponudom modela iscrpnije ćemo se pozabaviti u narednom broju časopisa Mreža dok u rujanskom broju Buga stiže detaljan pregled ponude stolnih procesora Ryzen 3. generacije.