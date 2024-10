Google bi mogao izdati Android 16 ranije nego što se očekuje

Google svake godine izdaje novu verziju Androida, a od 2013. godine to je uvijek bilo između kolovoza i studenog. No, s nadolazećom verzijom Androida 16, čini se da će se ta tradicija promijeniti.

Naime, iako se očekuje da će Android 15 biti dostupan za podržane Pixele tek od 15. listopada, Google već razmišlja o ranijem izlasku Androida 16. Kako doznaje Android Authority, to bi se moglo dogoditi već u drugom kvartalu sljedeće godine, negdje između travnja i lipnja.

Ako se to pokaže istinitim, to bi značilo značajnu promjenu Googleove strategije, ali s obzirom na to da su ove godine već promijenili svoj pristup predstavljanja hardvera, prelaskom sa standardnog listopadskog termina na kolovoz, ovakav potez zapravo - ne čudi.

Ranije predstavljanje novih Pixela uzrokovalo je situaciju da su lansirani na tržište s Androidom 14, jer Android 15 još nije bio spreman. No, ako Android 16 stigne do kraja lipnja sljedeće godine, a Google pritom zadrži kolovoz kao razdoblje objave novih uređaja, nadolazeća serija mobitela Pixel 10 imat će najnoviju verziju operacijskog sustava, baš kao nekada.