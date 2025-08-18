Započinje nova sezona T-esports Championshipa, prijave su već otvorene

Nova sezona HT-ovog regionalnog esport natjecanja već je pred vratima, a prijave su otvorene za sve igrače. Ova sezona posebno će se svidjeti i igračima Rocket Leaguea

Prijave za četvrtu sezonu T-esports Championshipa otvorene su od 13. kolovoza, a igrači iz gotovo cijele Europe mogu se uključiti u borbu za titulu i bogati nagradni fond od čak 100.000 eura. Ove godine, uz dobro poznati League of Legends, Counter-Strike 2, Brawl Stars i FC 25, po prvi se puta uvodi i Rocket League.

No, to nije jedina novost. Novost ove godine je i takozvani „Weekly Focus Format“, odnosno da svaka igra ima svoj tjedan natjecanja. To znači da će se, primjerice, jedan tjedan igrati samo League of Legends, idući tjedan samo Counter-Strike 2 i tako redom. Na taj način igrači se mogu potpuno posvetiti svojoj igri, a i profesionalci koji već nastupaju na drugim turnirima moći će se pridružiti bez preklapanja.

Što je T-esports Championship? T-esports Championship osmišljen je kako bi popunio prazninu u europskom esport ekosustavu, pružajući pritom amaterskim igračima priliku da se natječu na profesionalno organiziranoj platformi i da ih zapaze poluprofesionalni i profesionalni timovi. Publika tako dobiva priliku pratiti nove talente i buduće zvijezde, a industrija dobiva bazu koja je ključna za daljnji rast kompetitivne scene.

Natjecanje započinje online kvalifikacijama 8. rujna, nakon kojih slijedi eliminacijska faza, a najbolje ekipe svoje će vještine pokazati uživo u Budimpešti 15. i 16. studenoga na spektakularnom LAN PlayIT događaju. Ovo je prilika za amaterske i poluprofesionalne igrače da zaigraju na velikoj pozornici pred publikom i dožive vrhunsko esport iskustvo.

Svaki tim inače mora imati od jednog do dva igrača iz ciljnih zemalja, ovisno o pravilima igre. Igrači se mogu prijaviti samostalno ili u timu putem službene stranice T-esports Championshipa, odabrati igru u kojoj žele sudjelovati te ispuniti osnovne podatke.

Za više informacija, zapratite T-esports Championship na društvenim mrežama.