Google otkrio koliko uređaja koristi Android 16

Po udjelu na tržištu, Android 16 smjestio se tek na sedmom mjestu. Najkorištenija verzija sustava je Android 15

Matej Markovinović subota, 31. siječnja 2026. u 19:00
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Google je objavio nove podatke o zastupljenosti pojedinih verzija Androida, otkrivši tako koliko uređaja koristi najnoviji Android 16.

Prema Googleovim podacima, na dan 1. prosinca 2025. Android 16 koristilo je 7,5 posto svih aktivnih uređaja. Iz Googlea napominju da je stvarni udio danas vjerojatno nešto i veći s obzirom na to da su nadogradnje nastavile pristizati korisnicima i nakon tog datuma, ali se vjerojatno ne radi o nekoj značajnoj razlici.

U svakom slučaju, to je prilično skromno u usporedbi s Appleom i njihovim tempom usvajanja verzija iOS-a, no važno je imati na umu da je Android znatno otvoreniji ekosustav s puno više uređaja. Zbog toga je i izdavanje nadogradnji Androida puno složeniji proces, na što su korisnici već više-manje navikli.

Što se tiče ostalih verzija sustava, najzastupljeniji je Android 15 koji drži 19,3 posto tržišta. Slijede Android 14 sa 17,2 posto te Android 13 s 13,9 posto udjela. Android 16 nalazi se tek na sedmom mjestu, iza još uvijek vrlo raširenih verzija poput Androida 11, Androida 12 i Androida 10.

📷 Screenshot: Google
Screenshot: Google

 

🖥️ Izvrsna prilika! Savršen monitor za vaš PC

-8%

Monitor LG - 27GS95QE

Dijagonala 27", 16:9, 2560 x 1440 (QHD), OLED (LG OLED / WOLED) panel, 2x HDMI 2.1, 1x DiyplayPort 1.4, USB hub, audio izlaz

639,98 € 699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Prirodni zvuk vinila.

Akcija

AUDIO-TECHNICA AT-LPW30TK

Potpuno ručni gramofon sa remenskim pogonom, 33-1/3 i 45 RPM, anti-rezonantna MDF ploča, ravna aluminijska ručica, podesivi tracking force, AT-HS4 headshell

299 € 339 € Kupi

Snažan JBL zvuk u kompaktnom bookshelf formatu.

Akcija

JBL Stage 240B

Kompaktni bookshelf zvučnici s 4,5" bas jedinicom i 1" aluminijskim visokotoncem nude uravnotežen i detaljan zvuk, uz HDI™ waveguide tehnologiju i bass-reflex kućište za snažnu i preciznu reprodukciju.

279 € 399 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi