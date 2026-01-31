Google otkrio koliko uređaja koristi Android 16

Po udjelu na tržištu, Android 16 smjestio se tek na sedmom mjestu. Najkorištenija verzija sustava je Android 15

Google je objavio nove podatke o zastupljenosti pojedinih verzija Androida, otkrivši tako koliko uređaja koristi najnoviji Android 16.

Prema Googleovim podacima, na dan 1. prosinca 2025. Android 16 koristilo je 7,5 posto svih aktivnih uređaja. Iz Googlea napominju da je stvarni udio danas vjerojatno nešto i veći s obzirom na to da su nadogradnje nastavile pristizati korisnicima i nakon tog datuma, ali se vjerojatno ne radi o nekoj značajnoj razlici.

U svakom slučaju, to je prilično skromno u usporedbi s Appleom i njihovim tempom usvajanja verzija iOS-a, no važno je imati na umu da je Android znatno otvoreniji ekosustav s puno više uređaja. Zbog toga je i izdavanje nadogradnji Androida puno složeniji proces, na što su korisnici već više-manje navikli.

Što se tiče ostalih verzija sustava, najzastupljeniji je Android 15 koji drži 19,3 posto tržišta. Slijede Android 14 sa 17,2 posto te Android 13 s 13,9 posto udjela. Android 16 nalazi se tek na sedmom mjestu, iza još uvijek vrlo raširenih verzija poput Androida 11, Androida 12 i Androida 10.