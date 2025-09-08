Evo kada će One UI 8 doći na vaš Galaxy
Dok se za One UI 7 čekalo dosta dugo, priča s One UI-om 8 ide drugačije. Većina bi uređaja trebala dobiti novo Samsungovo sučelje do prosinca ove godine
Iako nekoliko najnovijih Samsungovih mobitela i tableta već koristi One UI 8 temeljen na Androidu 16, južnokorejska tvrtka još uvijek nije izdala stabilnu verziju svoga sučelja za uređaje koji su predstavljeni s Androidom 15 ili starijim verzijama.
Očekuje se da će aktualna flagship serija mobitela, Galaxy S25, prva dobiti stabilni One UI 8 već do kraja mjeseca, a nakon toga će slijediti noviji modeli iz pristupačnije A serije te prošla generacija flagshipa. Samsung još uvijek nije službeno objavio točne datume početka nadogradnje, no kako doznaje Android Headlines, raspored ažuriranja bi trebao izgledati ovako.
Rujan
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra i S25 Edge
- Galaxy S24, S24+ 24 Ultra, S24 FE
- Galaxy A56, A36
Listopad
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra i S23 FE
- Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
- Galaxy S21 FE
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4
- Galaxy A17
- Galaxy A26, A16, A06
- Galaxy A55, A35, A25, A15
- Galaxy A54, A34
- Galaxy A53, A33
- Galaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+
- Galaxy Tab S9, S9+, S9 ULTRA, S9 FE, S9 FE+
- Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra, S8 Lite
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy XCover 6 Pro, XCover 7
Studeni
- Galaxy Tab Active 5 Pro
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Watch 7/6/FE
- Galaxy Watch 5/4