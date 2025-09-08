Evo kada će One UI 8 doći na vaš Galaxy

Dok se za One UI 7 čekalo dosta dugo, priča s One UI-om 8 ide drugačije. Većina bi uređaja trebala dobiti novo Samsungovo sučelje do prosinca ove godine

Iako nekoliko najnovijih Samsungovih mobitela i tableta već koristi One UI 8 temeljen na Androidu 16, južnokorejska tvrtka još uvijek nije izdala stabilnu verziju svoga sučelja za uređaje koji su predstavljeni s Androidom 15 ili starijim verzijama.

Očekuje se da će aktualna flagship serija mobitela, Galaxy S25, prva dobiti stabilni One UI 8 već do kraja mjeseca, a nakon toga će slijediti noviji modeli iz pristupačnije A serije te prošla generacija flagshipa. Samsung još uvijek nije službeno objavio točne datume početka nadogradnje, no kako doznaje Android Headlines, raspored ažuriranja bi trebao izgledati ovako.

Rujan

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra i S25 Edge

Galaxy S24, S24+ 24 Ultra, S24 FE

Galaxy A56, A36

Listopad

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra i S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy A17

Galaxy A26, A16, A06

Galaxy A55, A35, A25, A15

Galaxy A54, A34

Galaxy A53, A33

Galaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+

Galaxy Tab S9, S9+, S9 ULTRA, S9 FE, S9 FE+

Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra, S8 Lite

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab Active 5

Galaxy XCover 6 Pro, XCover 7

Studeni