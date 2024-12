Samsung pokrenuo beta testiranje One UI-a 7 i otkrio nove promjene

Nakon dugog iščekivanja, Samsung je pokrenuo beta testiranje One UI-a 7, a pritom su najavili i da stabilna verzija novog sučelja stiže početkom 2025. godine

Kako je bilo prethodno i najavljeno, Samsung je krajem ovoga radnog tjedna predstavio beta verziju svojeg nadolazećeg korisničkog sučelja One UI-a 7. Kako bi beta testeri bili upoznati s promjenama koje donosi One UI 7, južnokorejska tvrtka ih je opisala najdetaljnije do sada, a najveće se promjene upravo vide u dizajnu.

No, prije nego što počnemo o dizajnu sučelja, recimo nešto o novim AI mogućnostima. Iz Samsunga ističu da One UI 7 donosi novi set AI značajki, uključujući alate za pomoć pri pisanju koji olakšavaju pisanje i oblikovanje teksta. Po novome će i AI asistent moći sažeti tekst, provjeriti pravopis i gramatiku te formatirati bilješke u pregledne stavke s oznakama.

Jedna od AI funkcionalnosti uključuje i transkripte poziva, slično kao što to imaju Googleovi novi Pixeli.

Što se, pak, tiče dizajna, Samsung je odabrao nešto jednostavniji izgled, a to se upravo vidi u novoj traci zvanoj Now Bar. Naime, ta će se traka pojavljivati na zaključanom zaslonu te će sadržati relevantne aktivnosti iz pojedinih aplikacija, čime se u teoriji želi smanjiti nered kojeg stvaraju razne obavijesti.

Nešto pažnje u novoj verziji One UI-a dobiva i korisničko sučelje kamere. Gumbi, kontrole i modusi kamere reorganizirani su za lakši pristup, a osvježenje je dobilo i tražilo za bolji pregled fotografija i videa koji se snima.

Kako prenosi GSM Arena, beta program za One UI 7 već je u tijeku, a prvo je dostupan za korisnike modela iz serije Galaxy S24 u Njemačkoj, Indiji, Koreji, Poljskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u. Korisnici se, kao i obično, mogu prijaviti za sudjelovanje u beta programu putem aplikacije Samsung Members.