Samsungov One UI 7 - promjene

Najveća promjena u novoj verziji sučelja za Samsungove uređaje bit će svakako odvajanje brzih postavki od ploče s obavijestima. Uz to, sve će poprimiti zaobljeniji dizajn

Samsungova nadolazeća verzija sučelja One UI 7 mogla bi donijeti značajne promjene u izgledu. Portal SmartPrix objavio je snimke zaslona koje prikazuje izmjene kod brzih postavki i ploče s obavijestima, a sve zajedno poprimit će zaobljeniji dizajn.

Velika promjena bit će odvajanje brzih postavki od ploče s obavijestima. Oni koji koriste Samsungove mobitele s verzijom sučelja One UI 6 zasigurno znaju da kada jednom povuku prstom prema dolje otvaraju im se obavijesti, a ako još jednom povuku, tada dobe odjeljak s brzim postavkama. To u One UI-u 7 više neće biti slučaj.

Nadalje, promijenit će se i skočni prozor s obavijestima za sistemske aplikacije te će nalikovati animacijama Dynamic Islanda na iPhoneu. Kako to izgleda u praksi, pogledajte u videozapisu objavljenom na X-u.

New Dynamic shit in One UI 7

- @chunvn8888 pic.twitter.com/Snrn6DMnBA — SOUIC (@SSOUIC) July 26, 2024

Trenutno nije poznato kada će One UI 7 ugledati svjetlo dana, ali nagađa se da bi Samsung već sljedećeg tjedna mogao pustiti u testiranje beta verziju.