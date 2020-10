AccuBattery - praćenje zdravstvenog stanja baterije

Baterija je prilično bolna točka pametnih telefona i to ne samo zato jer svi muke muče s prebrzom potrošnjom baterije, nego i zato što baterije u današnjim pametnim telefonima nisu lako izmjenjive. Stoga su aplikacije poput ove koje prate zdravstveno stanje baterije mnogima postale prilično zanimljive, a ovo je jedna od najboljih…

OSNOVNI PODACI Naziv AccuBattery Namjena Optimizacija baterije Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 19 kn (Pro)

AccuBattery je prilično hvaljena aplikacija namijenjena pametnim telefonima s Androidom koja se specijalizira za praćenje zdravstvenog stanja baterije kao i njezinih performansi. Izmjerit će stvarni kapacitet baterije i zatim savjetovati kada i do koje razine puniti bateriju kako bi joj se produljio životni vijek. Dakako, tu je i prikaz čitavog niza statističkih podataka kao i procjena koliki dio jednoga ciklusa će koštati punjenje baterije do njenog maksimuma, a pri svemu se oslanja na znanstvena istraživanja.

AccuBattery nudi i prikaz trošenja baterije u malenom panelu vidljivom preko drugih aplikacija, procjena koliko će još vremena baterija pogoniti pametni telefon prije nego je potrebno potražiti utičnicu u zidu te prikaz procijenjenog kapaciteta baterije.

Uz to, tu je i mogućnost postavljanja alarma zahvaljujući kojem se može izbjeći pretjerano habanje baterije (ideja je da se baterija smartfona puni do 80 posto kapaciteta), a tu su i neki drugi korisni podaci kao što je onaj koliko je vremena telefon proveo u deep sleepu i slično.

AccuBattery će tijekom vremena biti sve precizniji i što se više aplikacija koristi to će podaci biti točniji i relevantniji. Osnovna inačica je besplatna no prikazuje oglase kojih se može riješiti za 19 kn, a uz to se dobiva i tamna tema, pregled povijesti te neke druge sitnice. Bilo kako bilo, ovo je aplikacija koja će ponuditi čitav niz informacija o bateriji, a koliko doista pomaže u optimizaciji baterije i njezinom produljenju vijeka, ostavljamo da procijenite sami.