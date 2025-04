Baterije od 7.000 mAh postat će standard za kineske vodeće mobitele

Kineski mobiteli već sada imaju velike kapacitete baterije, a do kraja 2025. godine imat će još veće

Kineski proizvođači mobitela poveli su novu tehnološku utrku. Zahvaljujući novoj generaciji baterija sa silicijem koje omogućuju znatno veću energetsku gustoću u usporedbi s tradicionalnim litij-ionskim baterijama, vodeći mobiteli iz Kine dobivaju znatno veće kapacitete bez povećanja debljine uređaja.

Prema informacijama koje pristižu iz Kine, kraj 2025. godine donijet će novi standard u svijetu flagshipa – bateriju kapaciteta od čak 7.000 mAh. Mobiteli temeljeni na nadolazećem MediaTekovom Dimensityju 9500 i Qualcommovom Snapdragon 8 Eliteu 2, trebali bi tu brojku uzeti kao temelj, što je za 1.000 mAh više u odnosu na aktualni prosjek od 6.000 mAh.

Kako prenosi GSM Arena, pojedini mobiteli mogli bi ići i korak dalje. Neki flagshipi planirani za kraj godine imat će baterije od 7.500 mAh, dok Honor u srednjem rangu priprema model s baterijom od čak 8.000 mAh u novoj liniji Power, koji bi mogao ugledati svjetlo dana već za manje od tjedan dana.

Osim toga, svi kineski flagshipi navodno će podržavati žično punjenje do 100 W, kao i bežično od 50 W do 80 W. No, budući da će baterije imati veći kapacitet, punjenje neće biti drastično brže.