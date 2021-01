Adobe Photoshop Camera – moćna kamera za ljubitelje efekata i snimanja selfija

OSNOVNI PODACI Naziv Adobe Photoshop Camera Namjena Kamera s brdom efekata Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Adobe nudi čitav niz aplikacija namijenjenih mobilnim telefonima, no za dobar dio njih je potrebno imati pretplatu na Adobeovu uslugu Creative Cloud. Ipak, postoje i besplatne aplikacije poput ove koja će se dopasti svima onima koji vole biti kreativni sa svojim fotografijama i posebice – selfijima budući da nudi neke specifične mogućnosti upravo kod portretne fotografije.

Adobe Photoshop Camera je, najjednostavnije rečeno aplikacija za korištenje kamere ugrađene u pametni telefon, no za razliku od većine drugih, ova se ponajprije ističe činjenicom da je fokus stavljen na velik broj efekata (Lenses). Da bi stvar bila još bolja, sve je moguće koristiti u stvarnom vremenu, a to znači da se odmah može vidjeti kako će konačna fotografija izgledati ako se to želi (tu su i posebni animirani efekti).

Dakako, jednom kada je slika napravljena, moguće je primijeniti drugi efekt, a tu su i dodatni alati za tek osnovno dorađivanje fotografija te mali dodatak za automatsku optimizaciju parametara slike. Za ozbiljniju obradu slika, nudi se Adobe Photoshop Express koji je potrebno instalirati odvojeno.

Efekte je moguće slobodno preuzimati iz biblioteke efekata, a zgodno je i to što efekti imaju varijacije koje je moguće vidjeti tako da se kliže po zaslonu pametnog telefona. Naravno, slike je moguće podijeliti s drugima, a naglasak je tu stavljen na Instagram premda su tu i druge popularne aplikacije i društvene mreže.