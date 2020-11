Brave - web preglednik s drukčijim pogledom na oglase

OSNOVNI PODACI Naziv Brave Namjena Web preglednik Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Brave Browser je web preglednik kojeg sufinancira Brendan Eich, bivši CEO Mozille, a temelji se na Chromiumu te se ponajprije ističe činjenicom da integrira alat za blokiranje oglasa na web stranicama. Doduše, imajući na umu da se web stranice većim djelom financiraju upravo oglasima i da o njima ovisi i njihov opstanak, Brave nudi i vrlo specifičan pristup.

Naime, može zamijeniti oglase na nekoj web stranici vlastitima pri čemu sami posjetitelji web stranica mogu odlučiti hoće li mikro financirati izdavače i na taj im način pomoći da opstanu tamo gdje je to moguće.

Osim toga, Brave integrira i HTTPS Everywhere, zna blokirati neželjene i potencijalno opasne oglase te spriječiti praćenje korisnika (bilo putem piksela, kolačića i raznih skripti) kao i spriječiti iskakanje prozora, a zgodno je i to što, između drugih, nudi laku mogućnost izbora zadane tražilice koje drže do privatnosti – DuckDuckGo i Qwant.

Uz to, relativno je dobro optimiziran što znači da bi potrošnja baterije trebala svima biti prihvatljiva, a i potrošnja internetskog prometa može biti smanjena. Tu su i brojne druge mogućnosti, pa oni koji traže svoj omiljeni web preglednik s posebnim naglaskom na zaštitu privatnosti, mogu probati upravo Brave – web preglednik koji pokušava promijeniti način na koji web stranice (pogotovo malih i nezavisnih izdavača) zarađuju i žive od oglasa.