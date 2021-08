Cookmate - sve što je potrebno za lako stvaranje osobne digitalne kuharice

OSNOVNI PODACI Naziv Cookmate Namjena Osobna digitalna kuharica Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 17 EUR godišnje (Premium)

Nekoć poznatija pod nazivom My CookBook, ova je prilično popularna aplikacija doista je jedan od najlakših načina kako bez puno muke napraviti osobnu digitalnu kuharicu s omiljenim receptima pri čemu se dobivaju i neke dodatne mogućnosti.

Jedna od najvažnijih karakteristika Cookmatea jest mogućnost uvoza recepata s brojnih web stranica (od domaćih je podržana Coolinarka) koji okupljaju upravo recepte za razna jela, a recepte je moguće dodavati ručno i to jedan pod jedan, dok je tu mogućnost i uvoza recepata iz drugih kuharica (podržava formate kao što su Meal Masterpv MMF, MasterCookov MXP ili LivingCookBookov FDX).

Jednom kada su recepti dodani, otvara se čitav niz dodatnih mogućnosti. Tako je recepte moguće podijeliti s drugima, tu je opcija stvaranja popisa za kupovinu svega što je potrebno kako bi se neko jelo pripremilo, promjena količina unutar recepata u odnosu na to za koliko će ljudi jelo biti posluženo, tu je i čitav niz mogućnosti koji se tiču prilagodbe sučelja, a Cookmate radi i na pametnim satovima (recepti će ujedno biti dostupni i putem web preglednika).

Besplatna je inačica ograničena i prikazuje oglase, no onima koji to mogu tolerirati kao i ograničenje od samo 60 recepata i jednog popisa za kupovinu, ne moraju se nužno odlučiti za izdanje Premium za koje je potrebno plaćati oko 17 eura godišnje no s njime se dobivaju baš sve mogućnosti i rješava se oglasa.