Kitchen Stories - digitalna kuharica s praktičnim uputama za pripremu jela

OSNOVNI PODACI Naziv Kitchen Stories Namjena Digitalna mobilna kuharica prilagođena i totalnim početnicima Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan / 24,99 eur godišnje ili 4,99 eur mjesečno (Plus)

Kitchen Stories, baš kao što je iz njezina naziva lako zaključiti, još je jedna digitalna kuharica koja se ističe solidnom ponudom recepata za brojna jela te će poslužiti ne samo za inspiraciju koje bi se jelo danas moglo spravljati, nego će poslužiti i početnicima u kulinarskim vještinama da se i sami okušaju u spravljanju jela.

Uz, dakle, solidnu ponudu recepata koje je vrlo jednostavno pronaći i pregledavati (neke su mogućnost ostavljena za naplatno izdanje, a jedna od njih je mogućnost pretraživanja recepata na temelju sastojaka koje se ima u smočnici), svaki dan će biti ponuđen i jedan recept dana, dok su tu i određene kategorije kako bi lakše bilo pronaći recepte.

Zgodan je detalj to što je uz svaki recept navedena i procjena koliko je vremena potrebno da se jelo pripremi, a sve je popraćeno slikama dok su same upute za spravljanje jela prezentirane uz jasne upute, također popraćene slikama, a za neka su jela dostupni i instrukcijski videozapisi.

Naravno, aplikacija Kitchen Stories nije namijenjena samo onima koji su već vješti u kuhanju pa samo traže inspiraciju za neko jelo koje možda još nisu kušali, nego i onima koji se tek po prvi pute upuštaju u kulinarsku avanturu.

U svakom slučaju, ovo je aplikacija koju svakako vrijedi probati i to pogotovo onda kada se nema nikakve ideje što bi se spravilo za dnevni obrok, večeru ili nedjeljni objed. Osnovna inačica je besplatna, no za sve je mogućnosti potrebno plaćati pretplatu koja stoji 24,99 eura godišnje ili 4,99 eura mjesečno s time da je to izdanje Plus moguće besplatno iskušavati 14 dana.