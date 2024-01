Engross - kombinacija Pomodoro tajmera, liste zadataka i dnevnog planera

Digitalno doba sa sobom nosi niz izazova, no tu su i neke prednosti kao što su brojni alati koji pomažu pri podizanju osobne produktivnosti i što boljem rješavanju dnevnih zadataka. Engross je još jedna taka aplikacija koja je zapravo kombinacija Pomodoro tajmera i dnevnog planera…

OSNOVNI PODACI Naziv Engross Namjena Organizator s integriranim Pomodoro tajmerom Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 6,49 eur (Premium)

Tehnika Pomodoro je metoda upravljanja vremenom koju je razvio Francesco Cirillo kasnih 1980-ih, a koja se svodi na obavljanja kompleksnih zadatka u intervalima. Tu tehniku usvajaju raznovrsne aplikacije koje su posvećene produktivnosti, a Engross se također svrstava među njih.

Doduše, uz to što nudi Pomodoro tajmer koji se može iskoristiti za postavljanje radnih sesija u trajanju do 180 minuta pa čak i stanki koje mogu biti duge i do 240 minuta, tu je i obična štoperica kada se samo želi mjeriti koliko se vremena troši na rješavanje pojedinih zadataka.

Engross nudi i integriranu klasičnu listu zadataka putem koje je omogućeno kreiranje i ponavljajućih zadataka s podsjetnicima, kao i opcija praćenja koliko se vremena utrošilo na rad, učenje te ostale zadatake, a olakšava i dijeljenje kompleksnih zadataka na manje, što je ionako uvijek preporučljivo u smislu postizanja bolje produktivnosti.

Nije izostao ni dnevni planer kako bi se lakše planirao, a onda i dobio pregled ranoga dana ili tjedna, a tu su i podsjetnici skupa s opcijom postavljanja ponavljajućih zadataka (slično kao i kod liste sa zadacima). Dakako, uključeni Pomodoro tajmer je lako moguće povezati s bilo kojim definiranim zadatkom, a nakon toga se može pratiti relativno detaljna statistika.

Dodatnih funkcionalnosti i manjih detalja ima još. Na primjer, dodjeljivanje oznaka zadacima kako bi se kasnije njima lakše upravljalo i pratile povezane statistike, zatim mogućnost blokiranja aplikacija za koje se zna da mogu narušavati usredotočenost na rješavanje zadataka, stvaranje bijeloga šuma za lakše postizanje koncentracije i štošta drugo. Da bi stvar bila još bolja, Engross se može koristiti besplatno, no postoji i izdanje Premium koje stoji 6,49 eura jednokratno i kojim se uklanjaju ograničenja besplatnog izdanja.