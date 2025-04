Lock Me Out - blokira aplikacije da bi se smanjilo pretjerano korištenje smartfona

Pretjerano korištenje pametnih telefona danas je sve izraženije, pa ni ne čudi da ima sve više aplikacija koja žele pomoći smanjiti korištenje smartfona, najčešće blokiranjem aplikacija, a Lock Me Out je još jedna takva aplikacija…

OSNOVNI PODACI Naziv Lock Me Out Namjena Pomaže smanjiti pretjerano korištenje smartfona Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 22,99 eur godišnje ili 39,99 eur jednokratno (Premium)

Postaje sve teže pobjeći od digitalnog svijeta koji ima sve izraženiju prisutnost u našoj svakodnevnici te znatan utjecaj na činjenicu da sve veći broj ljudi ima problema s prekomjernih korištenjem pametnog telefona. Lock Me Out je aplikacija koja želi pomoći pri smanjivanju korištenja smartfona blokirajući aplikacije i web stranice.

Čitavu je stvar zapravo jednostavno koristiti, a nakon instalacije samo treba dati odgovarajuće dozvole te onda samo definirati koje će se aplikacije blokirati i koje će biti dopuštene, a isto vrijedi i za web stranice. Pritom je, dakako, moguće namjestiti vremenske periode i specifična ograničenja, a tu je i čitav niz drugih detalja.

Ono što Lock Me Out čini posebno zanimljivom i moćnom svakako je visoka razina fleksibilnosti te općenita ponuda mogućnosti, kao i brojnim detaljima i sitnicama kao što je, na primjer, opcija da se zaključavanje aktivira ovisno o lokaciji. Osim toga, specifičnost je i prilično visoka razina zaštite kako je se ne bi moglo onemogućit, ali nudi mogućnost korištenja u slučaju kada to hitnost situacije zahtijeva.

Sučelje je jednostavno, a sve je prilično lako konfigurirati, no vrijedi uzeti nešto vremena da se pregledaju sve dostupne mogućnosti i da se eksperimentira kako bi se postigla optimalna ravnoteža između blokiranja i korištenja pametnog telefona. Naravno, tu su i zgodno osmišljene statistike i štošta drugo. Osnovna inačica je besplatna, a za puni je opseg mogućnost potrebno plaćati mjesečnu pretplatu za izdanje Premium koja stoji 22,99 eura godišnje ili 38,99 eura jednokratno.