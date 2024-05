eSky - još jedna platforma koja pomaže pronaći povoljne letove, smještaj i prijevoz

OSNOVNI PODACI Naziv eSky Namjena Platforma za povoljne letove i putovanja Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Organiziranje putovanja katkada može biti doista frustrirajuće iskustvo i to pogotovo kad dođe do konkretnog pronalaska najpovoljnijeg i najjednostavnijeg načina kako doći do željene destinacije i odabira smještaja, a da se pritom ne probiju svi definirani budžeti. Srećom, postoje platforme koje u upravo u tome žele pomoću, a još jedna od popularnijih je upravo eSky.

Riječ je o platformi koja je dostupna u 50 zemalja, a koja omogućava pretraživanje više od 1,3 milijuna smještajnih jedinica kao i letova 950 zrakoplovnih tvrtki čime se nastoji zajamčiti da je u svakome trenutku moguće pronaći najpovoljnijoj let, hotelski i drugi smještaj, kao i druge vrste prijevoza.

Aplikaciju ju je vrlo jednostavno koristiti i svojim se mogućnostima i načinom korištenja zapravo ne razlikuje previše do drugih sličnih aplikacija i platformi, no ipak nudi neke dodatne stvarčice. Primjerice, može poslužiti i za inspiraciju kamo otputovati na odmor, a ako se otvori i korisnički račun, što je svakako preporučljivo, onda se mogu pohranjivati i pregledavati rezervacije, a aplikacija će poslužiti i kao svojevrsni putni asistent.

Osim toga, kako je sama platforma prisutna u pedesetak zemalja, tako je i aplikacija lokalizirana, a to znači da je se može koristiti na hrvatskom jeziku dok je tu i poseban dio namijenjen povoljnim paketima za putovanja. Sama je aplikacija besplatna, pa kad se planira putovanja, svakako je vrijedi iskušati i provjeriti može li se doista pronaći najpovoljniji let ili smještaj.