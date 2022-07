First Aid Fast - korisna aplikacija koja podučava pružanje prve pomoći

OSNOVNI PODACI Naziv First Aid Fast Namjena Pomaže osvježiti znanje pružanja prve pomoći Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

Sasvim je neupitna činjenica da je poznavanje metoda pružanja prve pomoći ozlijeđenima definitivno spašava živote, tim više jer je stručnim medicinskim djelatnicama uvijek potrebno određeno vrijeme da stigne na mjesto nesreće, a katkada jednostavno dolaze prekasno.

Iako se pružanje prve pomoći podučava tijekom polaganja vozačkoga ispita, uvijek je uputno redovito obnavljati znanje o postupcima i metodama pružanja pomoći unesrećenima jer je jedno od ključnih pravila ne činiti još veću štetu unesrećenom i ne činiti više od onoga što je potrebno uzimajući pritom u obzir svoje sposobnosti i ograničenja.

First Aid Fast je doista korisna aplikacija koja može spašavati živote, a specijalizira se upravo za podučavanje pružanja prove pomoći. Nudi sve potrebne informacije o načinima pružanja prve pomoću u različitim okolnostima i za različite vrste nezgoda.

Kako bi je se počelo koristiti, valja otvoriti korisnički račun što joj je ujedno i najveći nedostatak (valja pripaziti i da se ime i prezime napišu bez dijakritika). No, nakon što je to napravljeno, vrlo je lako doći do brzih vodiča za pružanje prve pomoću, a tu su i neke druge stvarčice.

Tako je moguće na mapi vidjeti popis bolnica i drugih medicinskih ustanova, a putem je aplikacije je izravno moguće uputiti poziv na hitnu službu (112). Sami su vodiči dobro koncipirani i vode korak po korak, a svakako pomažu i ilustracije i videozapisi.

Drugim riječima, ovu aplikaciju itekako vrijedi imati pri ruci u slučaju nesreće, ali i kako bi se redovitije osvježilo znanje upravo o metodama pružanja prve pomoći – barem dok ne stigne stručna medicinska pomoć.