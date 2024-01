Lakše i brže do uputa o prvoj pomoći na YouTubeu

Kada se "obični" ljudi nađu u kriznim situacijama i suočeni su s time da moraju nekome pružiti prvu i žurnu medicinsku pomoć, a da za to nisu obučeni, nerijetko se za pomoć obrate – YouTubeu. Pretraživanje pojmova iz prve pomoći do sada je davalo uobičajene rezultate, koje bi odabrao YouTubeov algoritam, pa se znalo dogoditi i da ljudima u pružanju prve pomoći na putu stoji – reklama od 20 sekundi. No, u ovom video servisu odlučili su to promijeniti.

Kvalitetniji rezultati pretraživanja

Od sada će na YouTubeu biti lakše pronaći detaljne upute za pružanje prve pomoći, objašnjene korak po korak. Upiše li se u njegovu tražilicu neki od povezanih pojmova, na samom vrhu rezultata pretraživanja bit će istaknuti video sadržaji s jasnim uputama, koje su izradile mjerodavne zdravstvene organizacije. Cilj tog poteza jest olakšati ljudima snalaženje i pomaganje unesrećenima u trenucima kada su i sekunde presudne za spašavanje nečijeg života.

Pojmovi koji će potaknuti ove specijalizirane rezultate pretraživanja su oživljavanje (CPR), gušenje ili Heimlichov zahvat, krvarenje, srčani udar, infarkt, napadaj te predoziranje opijatima. Za početak, pilot projekt bit će lansiran u SAD-u, na engleskom i španjolskom jeziku, ali će biti proširen i na ostatak svijeta te brojne ostale jezike.

Osim u slučaju nužde, ovi video sadržaji mogu poslužiti i za samostalno učenje procedura prve pomoći.