Forest - aplikacija koja pomaže smanjiti korištenje pametnog telefona

Pametni telefoni su postali neizostavnim dijelom naše svakodnevice i to u tolikoj mjeri da su mnogi o sve moćnijim pametnim spravicama postali ozbiljno ovisni. Ovo je aplikacija koja s jedne strane pomaže smanjiti korištenje pametnog telefona, a s druge stane pri pošumljavanju Zemlje…

OSNOVNI PODACI Naziv Forest Namjena Pomaže smanjiti korištenje smartfona Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Dnevno korištenje pametnih telefona u neprestanom je porastu pa se aplikacija na pametnim telefonima dnevno u prosjeku koriste 4,2 sata dok će prema nekim procjenama prosječna osoba tijekom života potrošiti gotovo devet godina zureći u zaslon pametnog telefona s procjenom da će se to u budućnosti samo povećavati.

Korištenje pametnih telefona je doista postalo neizostavnim dijelom naše svakodnevice, no kod nekih je to izraženo u tolikoj mjeri da počinje patiti osobni i poslovni život i više počinje nalikovati na ovisnost nego na tek uobičajeno korištenje pametnog telefona.

Kako bi se riješili te ovisnosti ili je barem ublažili, postoji niz aplikacija koje u tome pomažu, a Forest je jedna od aplikacija s vrlo originalnim pristupom. Naime, u nastojanju da se pametni telefon ostavi postrance i da se fokusira na posao ili najbliže, pomaže tako da se posadi virtualno stablo.

Stablo će rasti zadani period, primjerice pola sata i za to se vrijeme pametni telefon ne smije dirati ili će stablo nestati. Ako se pridržava plana, na koncu dana bi se trebala imati šuma stabala od kojih, u ovome slučaju, svako vrijedi pola sata marljivoga rada i, što je još važnije, vremena koje nije provedeno koristeći pametni telefon.

Da bi stvar bila još bolja, autori aplikacije su sklopili partnerstvo s neprofitnom organizacijom Trees for the Future zahvaljujući kojoj će biti posađeno stvarno stablo; sa svakim virtualnim stablom koje će narasti dobit će se novčići koji se onda mogu koristiti za stvarno pošumljavanje Afrike (do sada je posađeno više od milijun stabala).