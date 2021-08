Free Download Manager - sve što je potrebno za pametnije preuzimanje datoteka na Android telefonima

OSNOVNI PODACI Naziv Free Download Manager Namjena Upravitelj preuzimanjima Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatno

FDM ili Free Download Manager jedan je od ponajboljih besplatnih alata za preuzimanje datoteka na računalima koji je svoju popularnost stekao ponajprije dobro odmjerenim i korisnim mogućnostima. Primjerice, zna nastaviti prekinuta preuzimanja, a može i ubrzati preuzimanja do određene razine (simultano će preuzimati više komadića iste datoteke).

No, to je tek dio njegovih mogućnosti koje su ujedno dostupne i na pametnim telefonima s Androidom. Zanimljiv je i zbog činjenice da podržava i preuzimanje BitTorrenta pri čemu ima i podršku za Magnet linkove, a svakako je praktično i to što omogućava dodjeljivanje prioriteta datotekama koje se preuzimaju kako bi one važnije bile preuzete ranije.

Nudi i podršku za popularne multimedijalne formate (WEBM, AVI, MKV, MP4 i MP3), dok datoteke koje se preuzimaju organizira po tipu i može ih raspoređivati ih u prethodno definirane mape, a moguće je i namjestiti u koje će se vrijeme željene datoteke početi preuzimati (čak je moguće namjestiti i da se datoteke počnu preuzimati tek onda kad se smartfon spoji na bežičnu mrežu i na taj način odgoditi početak preuzimanja).

Samo sučelje aplikacije je odlično osmišljeno i podjednako će se dobro uklopiti na pametne telefone i tablete što samo dodatno potvrđuje da je ovo jedan od najboljih besplatnih višeplatformskih upravitelja preuzimanjima uopće koji vrijedi imati pri ruci.