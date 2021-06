HAKmap - interaktivna karta koja omogućava biranje između tri kartografske podloge

Još jedan aplikacija HAK-a koja omogućava da se izabere između tri kartografske podloge a uz Google i Bing, moguće je koristiti i Mireo za Hrvatsku. Međutim, putem ove aplikacije moguće je doći do još korisnog sadržaja poput više od pedesetak tisuća interesnih točaka…

OSNOVNI PODACI Naziv HAKmap Namjena Interaktivna karta namijenjena vozačima Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Premda je dostupan niz raznovrsnih karti koje uz druge zemlje u svijetu precizno pokrivaju i Hrvatsku, ova interaktivna karta u izdanju HAK-a izdvaja se time što omogućava biranje između tri kartografske podloge i to Mireo za Hrvatsku te Google i Bing Maps.

Osim toga, njezina je specijalnost i mogućnost izračunavanja putnih troškova, pa je uz procjenu troška za gorivo prema aktualnim cijenama goriva i prijeđenom putu te izračuna cestarina za cijelu cestovnu mrežu u RH, tu i puni izračun troškova za trajekte, za sve vrste vozila, kombinacije putnika (odraslih i djece) i prikolica.

Da bi stvar bila još korisnija, HAKmap nudi i prikaz više od pedesetak tisuća interesnih točaka u desecima kategorija, a osim što je moguće na uvid dobiti pozicije prometnih kamera, tu je i vremenska prognoza, parking, lokacije stanica te tehnički pregled, benzinske postaje, lokacije bankomata te štošta drugo.

Sama aplikacija prilično dobro radi i u tom joj se smislu ne može mnogo toga zamjeriti, no zadnje joj je ažuriranje bilo prije otprilike dvije godine što je prava šteta. Ipak, to ne znači da je aplikacija beskorisna. Dapače, itekako je vrijedi imati pri ruci i to pogotovo onda kada se kreće na putovanje Hrvatskom.