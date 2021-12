HiBy Music - moćan reproduktor glazbe za pametne telefone namijenjen audiofilima

Većina glazbenih reproduktora namijenjenih pametnim telefonima manje se usredotočuju na najzahtjevniju publiku i rjeđe nude podršku za visoku kvalitetu zvučnog zapisa, a kada to i nude obično ju je potrebno platiti. HiBy Music je iznenađujuće sposoban besplatan reproduktor…

OSNOVNI PODACI Naziv HiBy Music Namjena Besplatan glazbeni reproduktor za audiofile Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 79 kn (MQA Core Decoder)

HiBy Music je i ne baš sasvim nepoznata kineska tvrtka koja proizvodi portabilne audio reproduktore, slušalice i drugu audio opremu kao što su USB DAC-ovi. Međutim, u službenim se trgovinama aplikacija može pronaći i moćan te besplatan glazbeni reproduktor koji se svojim mogućnostima definitivno izdvaja iz gomile, a iza kojega stoji upravo ova tvrtka.

Nazvan jednako kao i tvrtka, HiBy Music je jedan od rijetkih besplatnih glazbenih svirača koji ne samo da nudi podršku za USB DAC-ove nego je u stanju zaobići ograničenja Androida i glazbu reproducirati izravno na priključen DAC, nešto za što većina drugih reproduktora traži plaćanje. S druge strane, nudi podršku za DSD (Direct Stream Digital) što će biti od koristi i vlasnicima iPhonea ili iPada. No to je tek vrh ledenoga brijega.

HiBy Music je krcat raznovrsnim mogućnostima koje ga u definitivno smještaju u segment vrhunskih softverskih reproduktora. Osim što podržava niz lossless i lossy audio formata, podržava već spomenutu izravnu reprodukciju na USB DAC-ove s podrškom za DXD/DoP izlaz, a tu su i neke zanimljive mogućnosti kao što je podrška za MSEB (Mage Sound 8-ball Tuning) za precizno ugađanje zvuka te podrška za HWA (audio kodek visoke definicije i niske latencije koji je razvio Huawei) što bi nekima moglo biti zanimljivo.

Dakako, tu je i čitav niz sasvim uobičajenih mogućnosti kao što je podrška za gapless reprodukciju, zatim podrška za ReplayGain, 10-tračni ekvalizator, podrška za proširenja, lijepo i moderno sučelje, mogućnost preuzimanja naslovnica albuma i riječi pjesama s Interneta, pa čak i podrška za TIDAL glazbeni streaming servis te zbilja štošta drugo. Svakako valja otvoriti njegovu konfiguraciju jer će se tek tu shvatiti s kakvim se kalibrom reproduktora raspolaže, a da se za njega ne treba platiti ni lipe.

Doduše, ako se želi imati maksimalna podrška za MQA, onda se putem aplikacije mora kupiti MQA Core Decoder koji stoji 79 kuna ili imati neki od autentificiranih uređaja. Premda je navedeno da aplikacija prikazuje oglase, tijekom testiranja aplikacije nigdje se nisu pojavili u sučelju, no to ne znači i da u budućnosti neće. Bez obzira na to, trenutačno se HiBy Music nameće kao ponajbolji besplatni audio reproduktor prvenstveno namijenjen ljubiteljima zvuka visoke kvalitete pa mu svakako treba dati priliku.