Kiwi Browser - mobilni web preglednik temeljen na Chromiumu s podrškom za proširenja

Soundbar koje će te oduševiti dubinom basa.

Zahvaljujuci jedinstvenoj AMBEO 3D tehnologiji, soundbar stvara nevjerojatno prostorno zvucno iskustvo, pružajuci impresivan 5.1.4 zvuk i duboki bas koji morate cuti da biste povjerovali. Sve to iz all in one uredaja – i bez potrebe za dodatnim subwooferom.