Konzum – kako obaviti kupovinu špeceraja izravno s pametnog telefona

Konzum je rijedak primjer trgovine koja posluje na podršku RH, a koja omogućuje kupovinu ne samo putem web trgovine, nego i putem aplikacije na smartfonu što je čini idealnim izborom onih koji mješovitu robu i one tipične namirnice žele kupovati iz udobnosti svojeg naslonjača…

OSNOVNI PODACI Naziv Konzum Namjena Kupovanje namirnica široke potrošnje Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Odlazak u trgovinu mnogima je mrska obaveza i nastoje je izbjegavati koliko god mogu, a pogotovo danas u vrijeme epidemije koronavirusa. Srećom, postoji jednostavan način da se uz udobnosti vlastitog naslonjača obavi redovna kupnja svih onih tipičnih namirnica, ali i koječega drugog.

Name, Konzum je jedan od rijetkih primjera trgovaca koji omogućuju kupovinu namirnica iz njihovog šarolikog asortimana ne samo putem web trgovine, nego i putem aplikacije za mobilne telefone (prije je postojala i posebna verzija za tablete, od koje se na žalost odustalo). Čitavu je stvar jednostavno koristiti, a sve počinje registracijom u otvaranjem korisničkog računa. Nakon toga, baš kao i u drugim trgovinama, stavke koje se želi kupiti dodaje se u virtualnu košaricu.

Zgodno je to što se za namirnice dobiva niz dodatnih informacija, a između ostalog, nutritivne vrijednosti, točan sastav, tu je i izjava o alergenima, zemlja podrijetla i drugo. Dakle, sve ono što bi se moglo i trebalo vidjeti i u stvarnoj trgovini.

Jednom kada je kupnja završena, valja najprije odabrati način i vrijeme dostave (prema slobodnim terminima), a onda valja unijeti podatke za plaćanje (podržana je većine kreditnih i debitnih kartica), izabrati hoće li plaćanje biti jednokratno ili višekratno. Dostava se trenutačno obavlja u Gradu Zagrebu s okolicom, Samoboru, Velikoj Gorici, Zaprešiću, Jastrebarskom, Dugom Selu, Brdovcu, Rijeci, Opatiji, Splitu, Zadru i Osijeku s okolicom.

Za one koji nisi u krugu dostave, ipak ima nekoliko opcija. Tako je moguće svoju narudžbu pokupiti na 70 lokacija diljem Hrvatske ili iskoristiti mogućnost dostave Uberom (dostava partnera). Naravno, za one koji ne mogu dočekati dostavu (ili ne žele platiti trošak dostave), a žive u Zagrebu, postoji još jedna mogućnost – Dive In. Tako je moguće na adresi Zagrebačka avenija 7 preuzeti svoju narudžba.

Od drugih stvarčica, aplikacija nudi mogućnost dodavanja stavki u virtualni košaricu skeniranjem barkoda, prikaz prodajnih mjesta na karti, pregled kataloga, recepti te još štošta.