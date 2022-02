LumaFusion – vrhunski mobilni video editor namijenjen najzahtjevnijima

Ako postoji neki mobilni video editor koji se svojim mogućnostima i konceptom rada približava profesionalnim alatima koji se mogu koristiti na računalima, onda je to upravo LumaFusion. Dostupan samo za iOS, barem za sada, ovo je video editor s kojim će se najbolje snaći oni najzahtjevniji…

OSNOVNI PODACI Naziv LumaFusion Namjena Iznimno moćan mobilni video editor Android Nema iOS App Store Cijena 29,99 USD

Stvaranje filmova u pokretu izravno na pametnim telefonima ili, još bolje, dovoljno hardverski sposobnim tablet računalima, sve je zanimljivije. Štoviše, aplikacije koje se mogu pronaći u službenim trgovinama sve više iznenađuju ne samo činjenicom da nude mnogo, nego i time da ih se doista može uspoređivati s punokrvnim aplikacijama istoga tipa namijenjenih računalima.

LumaFusion je upravo takav primjer aplikacije koja se, upravo svojim značajkama i svime što nudi, nameće kao idealno rješenje za stvaranje filmova u pokretu profesionalnim korisnicima. Premda se s ovom aplikacijom mogu snaći i početnici, na umu valja imati da je LumaFusion koncipiran tako da će se s njime najbolje snaći oni koji već imaju ponešto iskustva u video montaži i radu s alatima ovoga tipa, bilo na tabletima, pametnim telefonima ili računalima.

Uz to što omogućava stvaranje projekata, baš kao što je to slučaj i s video alatima za desktop platforme, ističe se vremenskom linijom s do šest traka za smještanje i montažu video i audio materijala, pa čak i s podrškom za pretpregled videa na eksternom monitoru (mogućnost koja se rijetko kada može vidjeti kod mobilnih alata). Takva razina opreme i dorađenosti ne treba čuditi jer iza ove aplikacije zapravo stoje autori Pinnacle Studia, iznimno poznatog alata za rad s video zapisima.

Dakako, sve ono što bi se očekivalo od alata ovakvoga kalibra je također prisutni, baš kao i oni posve tipični detalji kao što je primjena raznovrsnih efekata, mogućnost stabilizacije videozapisa, korekcija boja, čitav niz efekata za slojeve (zeleni zaslon, luma i chroma key i drugo) te još zbilja mnoštvo drugih mogućnosti. Zapravo, nema posebnog smisla nabrajati što sve LumaFusion može, jer je već na prvi pogled jasno da je riječ o iznimno moćnom mobilnom editoru.

Za sada je dostupan još uvijek samo za iOS te odlično prilagođen iPadu (premda ga se može koristiti i na iPhoneu), a postoje najave da će LumaFusion u svoju trgovinu aplikacijama tijekom ove godine donijeti Samsung, a zahvaljujući njemu, ova bi se aplikacija trebala naći i na Google Playu. No, za sada sve ono što LumaFusion može ponuditi mogu koristiti samo oni s uređajima na kojima je iOS, a da bi ga koristili, morat će ga platiti 30 dolara. Puno? S obzirom na to što sve može ponuditi, i nije.