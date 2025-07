PeerTube - decentralizirana streaming platforma za slobodno dijeljenje videa

OSNOVNI PODACI Naziv PeerTube Namjena Decentralizirana platforma za dijeljenje videa Android Google Play / F-Droid iOS App Store Cijena Besplatan

PeerTube je aplikacija otvorena koda (i platforma) koja omogućava dijeljenje i gledanje video zapisa koji su smješteni na decentraliziranim poslužiteljima, a za razliku od dobro poznatih komercijalnih platformi ovoga tipa, ova je platforma osmišljena kao neovisna alternativa kod koje se naglašava poštovanje digitalnih prava, otvorenost i privatnost

Iza platforme i aplikacija stoji francuska organizacija Framasoft koje je poznata po promicanju digitalne slobode, što već samo po sebi nešto znači. Sama aplikacija omogućava pregledavanje i pretraživanje videa po poslužiteljima (platformama), po kategorijama ili temama te po ključnim riječima, a tu je i podrška za protokolu ActivityPub koji omogućuje povezivanje s drugim PeerTube poslužiteljima, ali i interoperabilnost s drugim decentraliziranim društvenim mrežama poput Mastodona.

Za distribuciju video zapisa oslanja se na peer-to-peer tehnologiju što je sasvim logično s obzirom na prirodu čitave platforme i mreže međusobno povezanih poslužitelja (to ujedno znači da se osjeća razlika u brzini, pouzdanosti i dostupnosti između različitih poslužitelja), a tu su i sve one tipične mogućnosti kao što je opcija preuzimanja video zapisa, komentiranje, pretplaćivanje na određeni sadržaj, dijeljenje i drugo.

Temeljna prednost PeerTubea nalazi se upravo u njegovoj filozofiji; nema centralne kontrole, nema oglasa, nema forsiranja sadržaja korištenjem algoritama. Sve to ujedno znači da je idealan i za one koji sadržaj stvaraju i za one koji sadržaj konzumiraju te da pritom izbjegnu izrazito komercijalnom predznaku servisa kao što je Youtube.

Ipak, na umu treba imati da PeerTube tehnički nije na takvoj razini da bi mogao biti izravna konkurencija Youtubeu, ali u idejnom smislu to svakako jest no s posebnim naglaskom na digitalna prava. Dakako, sve se može koristiti besplatno i bez ograničenja, ali vrijedi spomenuti da se čitav projekt financira putem donacija i podrške zajednice.