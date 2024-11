Lumolight - omogućava nešto naprednije upravljanje bljeskalicom u Android telefonima

OSNOVNI PODACI Naziv Lumolight Namjena Naprednije upravljanje bljeskalicom Android Play Store iOS Nema Cijena Besplatan

Za naprednije upravljanje bljeskalicom na pametnom telefonu potrebno je iskoristiti neku od za to namijenjenih aplikacija, a Lumolight je upravo takvo rješenje. Nije riječ ni o čemu pretjerano moćnom, no ne može se reći da svoj posao ne obavlja onako kako bi se to moglo očekivati.

Riječ je o stvarno jednostavnoj aplikaciji koja je podijeljena na tri segmenta; u prvom će se ručno moći aktivirati bljeskalica koja se nalazi na pozadini telefona, zatim maksimalno posvijetliti zaslon kako bi i on mogao poslužiti kao dodatno svjetlo ili odrediti da se istodobno aktivira oboje.

U drugom je segmentu moguće upravljati zaslonom pri čemu je moguće birati boju kojom će zaslon svijetliti (ista će se boja koristiti i u prvom dijelu), a tu je moguće definirati i koliko se dugo želi da zaslon svijetli te razinu svjetline.

Konačno, zadnji je dio namijenjen upravo bljeskalici gdje je moguće definirati koliko će dugo biti uključena, a tu je moguće i podesiti koliko će se puta u minuti blinkati. U kojem god se dijelu nalazilo, uvijek je ručno potrebno uključiti bilo bljeskalicu, zaslon ili oboje.

Postavke ne otkrivaju neke dodatne mogućnost, no tu je opcija da se aktivira tema prilagođene za pametne telefone s OLED zaslonima, dok sama aplikacija nudi i mogućnost aktiviranja SOS modaliteta u kojem će blinkati i bljeskalica i zaslon kako bi se signalizirao poziv upomoć. Naravno, Lumolight je posve besplatan.