Material Player - video reproduktor koji se nameće kao alternativa etabliranim rješenjima

Konkurencija među mobilnim reproduktorima prilično je žestoka, a Material Player se pokušava nametnuti kao moćna alternativa dobro poznatim i etabliranim imenima. Kombinacijom minimalističkog sučelja, sasvim solidnih mogućnosti i cijenom - u tome i uspijeva…

OSNOVNI PODACI Naziv Material Player Namjena Moderan video reproduktor za Android telefone Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Material Player solidno je opremljen video reproduktor za Android koji se nameće kao moderna i vizualno privlačna alternativa već etabliranim rješenjima poput MX Playera ili VLC-a, a jedna od njegovih ključnih prednosti nalazi se u činjenici da naglašava visoku razinu gledanja video sadržaja i to bez oglasa i nepotrebnih dodataka.

Izdvaja se intuitivnim i fluidnim sučeljem koje je utemeljeno na smjernicama Material You Designa (nudi i AMOLED temu), no ono što je još važnije, nudi vrlo izdašnu podršku za video formate pri čemu podržava i Dolby Vision i Dolby Atmos što će nekima sigurno biti vrlo zanimljivo, a tu je i hardverska akceleracija.

Upravljanje samom reprodukcijom, prilagođavanje glasnoće ili svjetline zaslona moguće je jednostavno izvoditi putem gesti (njih je u postavkama moguće uključivati ili isključivati), tu je i podrška za napredne audio kodeke kao što je EAC3, a tu je i mogućnost reprodukcije video zapisa u pozadini ili u plutajućem prozoru, podrška za sliku u slici te drugo.

Podrška za titlove je sasvim solidna (moguće je jednostavno podešavati izgleda slova), a zgodno je riješeno i upravljanje video zapisima. S jedne je strane moguće pregledavati i pretraživati strukturu mapa na unutarnjoj memoriji, a s druge stane će Material Player jednostavno prikazivati sve video datoteke. Naravno, mogućnosti ima još, a da bi stvar bila još bolja, sve je besplatno.