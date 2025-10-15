Stiže redizajn YouTubeovog playera na desktopu, televizorima i mobilnim aplikacijama

YouTube ovih dana postupno uvodi niz novih značajki i vizualnih ažuriranja koje će modernizirati njihov player, s ciljem lakše navigacije kroz video sadržaje, uz manje ometanja i s novim animacijama

Počevši od ovoga tjedna YouTube će svim gledateljima uvesti novo, redizajnirano sučelje svojeg playera, dijela korisničkog iskustva koje je najčešće izloženo pogledu. Uvođenje će biti postupno, a donosi moderniji izgled, neupitno inspiriran Appleovim Liquid Glassom.

"Živahan i dinamičan"

"YouTube bi trebao biti jednako živahan i dinamičan kao i kreatori i videozapisi na njemu, stoga usklađujemo energiju našeg sadržaja s izgledom sučelja kako bismo vaše iskustvo učinili ugodnijim i interaktivnijim" – pojašnjenje je redizajna objavljeno na službenim stranicama, a navedene su i pojedinačne promjene koje gledatelji mogu uskoro očekivati i na svojim ekranima televizora, računala i mobitela.

Novi video player imat će čišći dizajn, ažurirane kontrole i nove ikone, koje će manje zaklanjati glavni sadržaj videa. Promijenjeno će biti i iskustvo premotavanja dvostrukim dodirom po zaslonu, čiji će vizualni prikaz biti manje nametljiv, a vizualni prelasci s jedne kartice (taba) na drugu na mobilnoj će aplikaciji biti uglađeniji.

Manje vizualne nadogradnje u vidu animacija dobit će i najčešće korištene akcije, poput lajkanja videa ili pohranjivanja na listu za kasnije gledanje (Watch Later). Komentari ispod videa također će biti reorganizirani i strukturirani u dretve (threadove), što znači da će biti lakše pratiti rasprave i odgovore na pojedinačne komentare.