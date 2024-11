Me QR Generator - aplikacija koja može generirati stilizirane QR kodove

OSNOVNI PODACI Naziv Me QR Generator Namjena Generiranje i skeniranje QR kodova Android Play Store iOS App Store Cijena Besplatan

QR kod ili Quick Response code dvodimenzionalna je vrsta barkoda koji može pohraniti informacije poput URL-ova, kontaktnih podataka, pa čak i kratkih poruka, a za razliku od klasičnih barkodova, mogu se čitati horizontalno i vertikalno, što omogućava i brže očitavanje.

Tijekom su se vremena prilično popularizirali za lak prijenos informacije između tradicionalnih medija i pametnih telefona, a osim što je nastao zavidan niz aplikacija koje omogućavaju jednostavno čitanje QR kodova, tu su i one koje ih mogu generirati.

Me QR Generator upravo je jedna od takvih aplikacija koja se, za razliku od brojnih drugih, ističe činjenicom da može generirati stilizirane QR kodove. Podržava generiranje QR kodova tipičnog sadržaja; pa je moguće generirati QR kod s poveznicama, brojevima telefona, kontaktnim podacima, dokumentima (PDF), s podacima za spajanje na bežične mreže i drugo.

No, ključni je dio mogućnost vizualnog prilagođavanja i ukrašavanja QR koda pa je, uz to što je moguće birati različite dizajne samoga QR koda na temelju već dostupnih predložaka, sve dodatno moguće začiniti dodavanjem okvira, logotipa, prilagođavanjem boja i drugo, a svakako je korisno i to što nudi i skeniranje QR kodova.

Naravno, sve je vrlo jednostavno koristiti, a jednom kada je QR kod generiran, vrlo ga je lako preuzeti i pohraniti na unutarnju memoriju telefona. Aplikacija je besplatna, a na umu treba imati da je potrebno otvoriti korisnički račun kako bi se aplikacija mogla koristiti.