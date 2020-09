Mimo - učenje programiranja za totalne početnike

OSNOVNI PODACI Naziv Mimo Namjena Učenje programiranja Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / Pro (85 kn mjesečno / 449 kn godišnje)

Mimo je hvaljena i prilično popularna aplikacija koja omogućava da se na relativno bezbolan način i uz malo uloženog vremena svaki dan, ovlada temeljnim vještinama potrebnim za programiranje, shvati osnovne koncepti i pojmovi te se nauči sintaksa željenog programskog jezika

Nudi mogućnost učenja jezika kao što su Python, JavaScript, Java, HTML, CSS, Swift, Kotlin, C++, SQL, PHP i drugi, a sve je dodatno začinjeno igrom u kojoj se skupljaju bodovi i može se natjecati s prijateljima. U suštini se svodi na rješavanje jednostavnih zadataka, odgovaranje na pitanja, a ono što je najbolje, tu su i različiti projekti koje treba odraditi kako bi se dodatne izbrusile programerske vještine.

Dakako, na početku je sve zbilja jednostavno, no kako će se polagano napredovati, tako će zadaci biti sve teži i zanimljiviji. Isto se odnosi i na projekte, pa će čak i oni koji su već iskusni programeri u nekom od ponuđenih jezika, u ovoj aplikaciji pronaći zgodan izvor vježbi, ponavljanja koncepata, a možda ponešto i naučiti. Zgodno je i to što je svoje projekte moguće podijeliti s drugima.

Zamjeriti se može ponešto otežanom upisivanju programskog koda i to pogotovo kada zadaci postanu nešto složeniji, no tipkanje koda kao je nešto što je općenito otežano na smartfonima. Srećom, dobro je to što je učiti programirati kroz Mimo moguće i putem web preglednika.

Osnovna inačica je besplatna, ali tu je čitav niz ograničenja kao i činjenica da se prikazuju oglasi. Tko se toga želi riješiti i ozbiljnije učiti uz pomoć Mima, morat će plaćati 449 kn godišnje ili 85 kuna mjesečno, a na završetku tečaja, može se dobiti i certifikat. Cijena se čini poveća, ali Mimo je dobrim djelom opravdava iako ne treba očekivati čuda.