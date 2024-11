Mindful - pomaže smanjiti prekomjerno korištenje pametnih telefona i društvenih mreža

OSNOVNI PODACI Naziv Mindful Namjena Smanjivanje prekomjernog korištenja smartfona Android Play Store iOS Nema Cijena Besplatan

Pametni telefoni definitivno su već odavna postali neodvojivim dijelom naše svakodnevice, no kako svaka medalja ima dvije strane, tako su i te neodoljive digitalne spravice postale uzrokom prekomjernog korištenja, a to dovodi i do drugih ozbiljnijih problema. Srećom, postoji niz aplikacija koje pomažu pri smanjivanju ovisnosti o pametnim telefonima, a Mindful je upravo još jedna takva aplikacija.

Otvorena je koda što je posebno važno s obzirom na to koje je sve dozvole aplikaciji potrebno dati da bi mogla funkcionirati, a jedna od ključnih funkcionalnosti jest značajka blokiranja aplikacija i to pogotovo onih koje imaju najveći potencijal da uzrokuju odvraćanje pažnje od onoga što je važno.

Naravno, moguće je precizno podešavati ograničenja kako bi svatko mogao samostalno odrediti koliko si želi dnevno dozvoliti vremena pri korištenju pametnog telefona. Osim toga, Mindful nudi i neke specifične mogućnosti kao što je opcija blokiranja sadržaja i to pogotovo danas vrlo popularnog koji je prezentiran u skraćenom obliku kroz raznovrsne Reelove, Shortse i drugo (tipično za Instagram, Youtube i brojne druge platforme i mreže).

Zgodno je i to što se Mindful može koristiti i za blokiranje nepoćudnog sadržaja kao i bilo koje web stranice, a tu su i druge stvarčice kao što je poseban modalitet koji se može aktivirati kada se ide na spavanje, modalitet u kojemu se ne mogu mijenjati zadana ograničenja, modalitet koristan kada se želi usredotočeno raditi bez ometala, a tu su i prilično detaljne statistike kao i zgodno osmišljeno sučelje. Aplikacija se može koristiti besplatno, ali se prihvaćaju donacije.